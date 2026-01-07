"A casa ja no hi cap res més"
El lloguer de trasters viu un auge impulsat per la crisi de l’habitatge i el teletreball. Prop de 400 companyies comercialitzen habitacles en centres d’emmagatzematge automatitzats per tot Espanya. El preu a les grans ciutats oscil·la de 50 euros el d’1 m2 a 150 el de 4 m2.
Gabriel Santamarina
"A casa no teníem espai; no ens caben tantes coses. Fa un temps que fem servir el traster i n’estem molt contents, és molt còmode, tot i que està tot tan automatitzat que, algun cop, si no agafes el wifi...". La María, 60 anys, descarrega amb unes amigues d’una furgoneta un munt d’estris que tenia en un baix d’Alcobendas (Madrid), i ara en farà un altre ús. Els desarà al traster llogat a l’enorme nau que Cityo acaba d’obrir al polígon industrial de la localitat.
Cityo és una de les cada vegada més nombroses empreses que es dediquen a tot Espanya a llogar trasters i magatzems en un boom que és lluny d’arribar al sostre. "És un negoci a l’alça. L’expectativa és continuar creixent", explica una d’aquestes companyies. El sector estima que el mercat espanyol podria superar 400 milions d’euros anuals de facturació, molt lluny, així i tot, d’altres països europeus, com el Regne Unit, en què l’ús del traster està molt assentat des de fa lustres.
Els habitatges cada vegada més petits, els lloguers més cars –fet que dispara els pisos compartits entre els més joves, que viuen amb menys metres– i el teletreball han derivat en una recerca de guanyar espai i el traster ha passat a convertir-se, a moltes llars, en una estada més, igual com per a moltes empreses i petits negocis. "Nosaltres treballem repartint paquets d’AliExpress, i fem servir el magatzem per fer la distribució segons les rutes", comenta en Manuel, un autònom que amb els companys carrega una furgoneta al centre d’emmagatzematge d’Alcobendas.
Servei per a les empreses
Els últims dos anys, la superfície disponible per al lloguer de trasters ha crescut un 46% i ja suma 1,9 milions de metres quadrats. Bluespace, Cityo, Lowbox, Homebox, Necesito un trastero, Boxspace, Boxtobox... Es calcula que hi ha més de 380 empreses que es dediquen a prestar aquest tipus d’emmagatzematge a les principals ciutats –Barcelona, Madrid, Sevilla, València...– i que solen oferir tota mena de facilitats: vigilància 24 hores, alarmes, sistema digital d’obertura o assegurança per robatori o incendi. N’hi ha que fins i tot inclouen el transport de les mateixes mercaderies.
"Nosaltres tenim moltes empreses entre els clients i en alguns casos trasters llogats per delegats comercials. És una manera que tenen d’estalviar-se seguretat, aigua i llum", expliquen des d’una de les empreses de trasters més conegudes. La companyia apunta que la tipologia de client és molt variada: des d’usuaris que estan en ple canvi d’habitatge perquè se’ls acaba el lloguer i necessiten un lloc d’emmagatzematge durant unes quantes setmanes fins a persones que tenen poc espai a casa o que s’acaben de divorciar i han perdut metres quadrats al seu nou habitatge.
Els preus varien depenent de la mida i del lloc on se situïn. Òbviament, el seu valor està marcat per la proximitat al centre de la ciutat i pel període que es vol llogar: com més temps, més bons preus. Així, es poden trobar des de 50 euros al mes els d’un metre quadrat –que se solen fer servir com a taquilla, per desar-hi maletes o arxivadors [solen fer dos metres d’alt]- fins a 150-200 euros a què ascendeixen els de cinc metres quadrats.
El preu de venda, normalment en soterranis d’urbanitzacions, en baixos d’habitatges o locals comercials, sol oscil·lar entre 9.000 i 13.000 euros a les grans ciutats. Per als inversors, els trasters s’han convertit, a més, en un actiu interessant, ja que no requereixen inversió elevada i poden oferir una rendibilitat de dos dígits (més del 10%) en un curt període de temps. "És un negoci que no té gairebé despesa de personal. Això no és pas un hotel", assenyalen en una d’aquestes empreses sobre un sector en què Espanya s’ha consolidat com el quart país amb més metres quadrats oferts d’Europa.
