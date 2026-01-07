"Celebrem per tercer any"
Alberto Romero ja va repartir a la seva administració de Cornellà el Gordo i dos cinquens premis el 2023, i una sèrie del tercer el 2024
Gerardo Santos
La sort de la loteria va recaure de nou al barri de Sant Ildefons de Cornellà, i va tornar a ser l’administració del mercat, la número 6, l’afavorida. Aquesta vegada van vendre una sèrie del primer premi. Alberto Romero, propietari de l’administració, estava exultant: "Per tercer any consecutiu estem de celebració", deia. Va acabar de desembolicar els regals de Reis molt de pressa per acudir a l’administració després de saber que havia tornat a repartir sort.
El 2023 al seu establiment es va vendre el Gordo del sorteig de Nadal i també dos cinquens premis. El 2024 va repartir una sèrie del tercer premi. Ahir va repartir dos milions d’euros.
L’administració és al costat del mercat de Sant Ildefons, en una de les zones més populars i freqüentades de la ciutat. L’Alberto ignorava si la sèrie es va vendre a una mateixa persona o si el premi s’ha repartit entre els veïns del barri. El que és segur és que es va vendre per finestreta.
"¡És una emoció total!"
Tampoc en el seu cas va venir cap afavorit, però una multitud de veïns i comerciants de la zona van passar per l’administració per felicitar els repartidors de la sort del bombo, a qui gairebé no quedava espai a l’aparador per enganxar tots els cartells amb els premis que han repartit durant els últims anys: "Dilluns vaig venir i els vaig demanar el número que anava a tocar, ¡però no em van fer cas!", lamentava entre rialles una veïna.
La Sandra, treballadora de l’administració, exclamava: "¡És una emoció total!". Recordava que des que van repartir sort el Nadal del 2023 les vendes no han deixat de créixer i que fins i tot hi va gent comprar dècims des de Tarragona, per exemple: "N’hi ha que tenen una administració sota de casa i s’estimen més venir aquí. Dona molt de prestigi que repartim premis cada any", es felicitava la Sandra, a qui malgrat el fred van banyar amb cava fins a cinc vegades.
La María, la mare del propietari, no va faltar tampoc a la cita, com ja és costum cada any. Com ja va comentar el 2023, l’alegra molt que la sort hagi tornat a caure en aquest barri de Cornellà, en el qual viuen "treballadors". Es lamentava, entre rialles, d’haver anat a la perruqueria a primera hora del matí, ja que també va acabar mullant-se amb el cava. La qüestió, com que cada any reparteixen algun premi, diu que requereix anar a la perruqueria abans i després de cada gran sorteig.
