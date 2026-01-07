"És començar el 2026 amb alegria"
Santiago Martín, de l’administració Doña Lolita del Prat de Llobregat, va repartir 1,4 milions d’euros després de vendre set dècims del 06703.
Àlex Rebollo
Les gèlides temperatures van quedar el matí de Reis d’ahir en un segon pla a l’administració Doña Lolita, situada a l’avinguda Verge de Montserrat, 133, del Prat. S’hi van vendre set dècims del 06703, que suposa un total d’1,4 milions d’euros. "És una manera de començar el 2026 amb alegria i felicitat, sobretot els veïns", deia Santiago Martín, que regenta l’administració des del 2002, amb la dona i la filla. Al llarg del migdia, en Santiago va rebre veïns i clients que van venir a felicitar-lo per haver donat un pessic del molt repartit primer premi del Nen.
Una alegria que s’afegeix a la ja acumulada al llarg dels últims mesos. En el sorteig de la Loteria de Nadal, l’administració Doña Lolita ja va repartir un dècim d’un cinquè premi, però també al novembre van ser gairebé 800.000 euros en un premi de la Bonoloto (798.438 euros, per ser exactes). La bona fortuna de l’establiment no es queda pas aquí: al juny també va entregar 600.000 euros de la Primitiva.
"Des de 1981 repartint il·lusió", diu el tendal de l’administració. En un origen, el negoci va pertànyer als pares de Santiago Martín. Ell el va heretar el 2002 i d’aleshores ençà se n’ha fet càrrec amb l’ajut de la família. La tradició de la loteria no ha perviscut només en ell. La germana també regenta una altra administració al Prat i en Santiago explica que en el sorteig de Nadal va repartir 10 dècims del tercer premi.
"L’alegria és més gran quan els premis es reparteixen entre diverses persones i si es queden al poble". En el cas del sorteig del Nen, Martín va vendre tres dècims per la web i sap que dues persones viuen fora del Prat i que una altra és del municipi. Respecte als quatre dècims venuts per finestreta, el responsable del local confia que se’ls hagin quedat residents de la localitat perquè es van vendre durant els últims dies –fet en què va influir que fos un número tan baix, deia– i que la majoria dels clients habituals "són d’aquí".
Malgrat tenir el cava preparat per ser destapat, cap afavorit va acudir a Doña Lolita. "Si són clients assidus al final t’ho acaben dient. El que va guanyar la Primitiva m’ho va dir al cap de dos mesos", explicava Martín, que afegia que el més probable és que, com que es tracta d’un dia tan assenyalat com el 6 de gener, els afortunats es trobin per celebrar la seva sort i que és més probable que vinguin durant els pròxims dies. Llavors ja hi haurà temps per brindar amb cava.
