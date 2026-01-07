El consistori sondeja un acord sobre l’escalinata
La polèmica sobre l’escalinata que imposaria enderrocar habitatges al carrer Mallorca discorre al marge de la contractació per remodelar carrers al voltant de la Sagrada Família. El regidor de l’Eixample, Jordi Valls, va admetre en l’última comissió d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona que el govern municipal parla amb la junta constructora del temple sobre el tema.
"Intentem veure si hi ha elements per arribar a un potencial acord", va assenyalar el socialista, interpel·lat pel grup municipal d’ERC. Va vaticinar que "pot ser un bon acord", però va donar per segur que serà "impossible" acontentar per igual els responsables de la construcció, l’associació de veïns i els residents afectats. "Si pensem que hi haurà consens, la resposta és que no", va prevenir Valls, que va advocar per una solució "que sigui tan equilibrada com sigui possible".
Davant la possibilitat que s’hagin de reallotjar llars per deixar espai a l’escalinata, Valls es va comprometre que el consistori farà "tot el possible per reduir les afectacions". Va remarcar que més aviat que tard caldrà resoldre l’enigma que planeja sobre el final de la basílica: "En l’últim mig segle, la Sagrada Família ha crescut cap a dalt i no hi havia pressa, però a partir d’ara ja no creix cap a dalt, sinó cap a una banda, i implica que hem de buscar una solució. Ja no és una planificació per als pròxims 50 anys, sinó un impacte directe durant els pròxims 12".
