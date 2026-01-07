El Gordo del Nen esquitxa més de 50 ciutats, 11 a Catalunya
El número 06703 es va vendre en 10 municipis de la província de Barcelona, entre altres la capital, Cornellà, el Prat, Sabadell, Terrassa, Mataró, Rubí i Mollet, i també a Salou.
Montse Baraza
El sorteig del Nen, que repartia 700 milions d’euros, va ser aquest any generós amb tota la geografia espanyola, especialment el primer premi, molt repartit ja que va esquitxar més de 50 ciutats, 11 a Catalunya, una de les comunitats més afavorides juntament amb Galícia i el País Valencià. Administracions de Terrassa, Mataró, Barcelona, Cornellà, el Prat de Llobregat, Rubí, Mollet del Vallès, Sant Pere de Ribes, Castelldefels, Sabadell –totes a la província de Barcelona– i Salou van vendre dècims del 06703, dotat amb dos milions d’euros a la sèrie, 200.000 euros per dècim.
El segon premi, 75.000 euros per dècim, va ser per al 45875 i es va vendre a Barcelona i a O Porriño (Pontevedra), Las Cabañuelas (Almeria), Aranjuez i Madrid. El tercer premi, amb el número 32615, va caure a Burgos i a Granada.
El primer premi, que va ser venut a través de 146 administracions de tot Espanya, va ser un dels més repartits dels que es té constància en la història de la loteria. En el cas d’algunes ciutats, diferents administracions van repartir la sort. A Mataró van ser tres els punts que van vendre dècims; a Barcelona, dos, igual com a Cornellà i a Terrassa. A la capital del Maresme, dos bars situats al Camí Ral van repartir pessics del primer premi en dècims que es van vendre per máquina: el bar Europa i el Bar Reforma, que aquest últim és el més antic de Mataró.
Entre la cinquantena de municipis que van resultar afavorits amb el Gordo, 20 van ser del País Valencià, començant per Paiporta, que acusa encara els efectes de la dana del 2024. Nou administracions de la província de València, sis d’Alacant i cinc de Castelló van repartir sort. A Castelló de Rugat van caure quatre milions i uns altres 4,2 milions van caure a Quart de Poblet, Manises i Alfafar.
44 milions a Pontevedra
On van caure també una pluja de milions va ser a Galícia: només la província de Pontevedra va repartir 44 milions d’euros: 20 al municipi de Marín, amb el Gordo, i 24 a O Porriño, amb el segon premi.
També Andalusia es va emportar un bon pessic del sorteig del Nen. A Almeria van ser en total 8,07 milions d’euros en grans premis, la major part a la localitat de Las Cabañuelas (Vícar), on es van vendre 97 dècims del segon premi. Uns altres tres milions del Gordo es van quedar a Màlaga capital i a les localitats de Torremolinos, Torre del Mar i Riogordo. I més de 6,6 milions d’euros van anar a parar a Granada, repartits principalment gràcies al tercer premi. Aquest tercer premi va caure també a Burgos, on l’administració Don Pepe, ubicada en ple cor del barri de Gamonal va deixar 7,5 milions d’euros.
A la Comunitat de Madrid, el Gordo es va vendre a la capital i també a Alcalá de Henares, Parla, San Lorenzo de El Escorial i El Álamo. Així mateix, la sort també va caure a l’Aragó i a Euskadi, on el Gordo va repartir quatre milions a Bilbao i a Sant Sebastià.
Cantàbria va ser l’única comunitat autònoma d’Espanya on la sort va passar de llarg, no únicament del Gordo, sinó també del segon i tercer premi.
Més vendes
Les vendes del sorteig del Nen van augmentar l’1,24% respecte al 2025, segons les dades provisionals de Loteries i Apostes de l’Estat, que xifra la facturació en 864,6 milions d’euros. Es tracta del cinquè increment consecutiu des del 2021, quan les vendes van caure l’1,03% a causa de la pandèmia. El 2022 van tornar a créixer, el 2,36%; el 2023 van pujar el 6,8%, el 2024, el 5,45% i l’any passat el 2,11% fins als 854 milions. La mitjana nacional de la despesa per habitant es va situar en 17,6 euros, molt similar a l’any passat (17,7). Per comunitats, Castella i Lleó se situa al capdavant amb 30,29 euros per habitant, gairebé alhora amb Astúries (30,27 euros). A la cua se situen de nou les Illes Balears, amb 9,64 euros, a més de Melilla (4,36) i Ceuta (4,68). Per províncies, la despesa més alta és a Sòria, amb 53,72 euros per habitant, seguida de Lleó (38 euros), Burgos (33,20) i Palència (32,87).
Pel que fa a Catalunya, la despesa que hi va haver en el sorteig del Nen aquest any ha sigut de 92,691 milions d’euros, el 0,69% menys que l’any passat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026
- L'excepcional situació a les pistes porta la Cerdanya al 'sold out' en material d'esquí