Més traçat del metro sense nous combois
L’adjudicació del contracte de compra de nous trens, declarat desert i que ha de tornar a convocar-se ben aviat, s’ha de portar a terme a la primavera, per anar sumant els nous trens al metro entre el 2029 i el 2030. Dels 39 trens, 22 es destinaran a l’ampliació de l’L9, que entrarà en servei per trams. El primer serà el 2027, quan l’extrem nord de la línia sumarà les estacions de La Sagrera TAV, La Sagrera, Plaça de Maragall i Guinardó/Hospital Sant Pau. De manera que, segons les previsions, durant dos anys el metro haurà de funcionar amb més traçat i noves estacions, però comptant amb els combois actuals. Tot i així, TMB indica que "no hi haurà problema per disposar de trens quan es posin en marxa les primeres estacions del tram central de l’L9. En tenim prou per donar servei a aquest primer tram", assegura.
En els últims anys la compra de trens ha servit principalment per retirar els més antics (de més de 35 anys). La xarxa barcelonina ha incrementat la seva flota en 10 combois per augmentar la seva capacitat, malgrat l’important increment d’usuaris. D’aquí tres anys, la futura adquisició contempla destinar unes 17 unitats més a ampliar la capacitat i prestar un millor servei, amb esperes més curtes a l’andana però, sobretot, menys aglomeracions dins del tren. L’L1 sumarà quatre combois, l’L2 tindrà tres nous trens i l’L4 quatre més. Per la seva banda, la línia 3 ha d’estrenar sis unitats de la futura compra, mentre que quatre dels que estan circulant actualment per ella passaran a l’L5.
