A la recerca de mons habitables
La NASA, l’agència espacial nord-americana, ha seleccionat set empreses per desenvolupar els instruments del futur Observatori de Mons Habitables que es llançarà el 2040.
Valentina Raffio
¿Estem sols a l’univers o hi ha altres planetes com el nostre capaços d’acollir vida? Per resoldre aquesta pregunta, que ens acompanya des del principi dels temps, la NASA posarà en marxa un nou projecte per buscar traces de vida més enllà del sistema solar. Es tracta de l’Observatori de Mons Habitables (Habitable Worlds Observatory, HWO), un projecte plantejat fa més d’una dècada i que ara entra en una de les fases més crítiques del seu desenvolupament: el disseny de les tecnologies amb què es rastrejaran altres planetes llunyans per descobrir si algun té un batec similar al nostre. "Aquesta missió ens pot ajudar a respondre preguntes essencials sobre la vida a l’univers", afirma Jared Isaacman, acabat de nomenar administrador de la NASA.
El projecte consisteix a desenvolupar i llançar un gran telescopi espacial capaç d’obtenir imatges directes de planetes com la Terra i analitzar les seves atmosferes per buscar indicis d’habitabilitat i possible vida, mentre amplia l’estudi de l’univers i recolza l’exploració espacial futura.
Aquest instrument, a diferència de telescopis espacials anteriors, estarà específicament dissenyat per capturar imatges directes d’exoplanetes rocosos que orbiten estrelles semblants al Sol i per analitzar la composició química de les seves atmosferes. "Aquest enfocament permetria buscar senyals potencials d’activitat biològica com oxigen, vapor d’aigua o metà, una cosa que fins ara només ha sigut possible de manera indirecta i en planetes diferents al nostre", comenten els impulsors d’aquest projecte.
La NASA ha seleccionat set empreses –com Lockheed Martin, Northrop Grumman, L3Harris i BAE Systems– que s’encarregaran de "desenvolupar i madurar tecnologies crítiques" per a la missió abans que entri en l’etapa final de desenvolupament.
Instruments
La missió va començar el 2017 amb estudis de disseny de telescopis segmentats i va continuar el 2024 amb l’estudi de les tecnologies necessàries per desplegar grans observatoris espacials i ara fa un pas endavant amb les investigacions centrades en els instruments a bord. Encara no s’ha concretat la data definitiva d’enlairament però tot apunta que la missió s’enlairarà cap al 2040.
El telescopi necessitaria un sistema òptic d’una estabilitat extrema, capaç de mantenir-se alineat amb una precisió equivalent a l’ample d’un àtom. També portarà un coronògraf (un aparell dissenyat per observar la corona d’una estrella) milers de vegades més potent que qualssevol dels que han volat en l’espai. Aquest instrument és essencial per bloquejar la intensa resplendor d’un astre i permetre que la tènue llum reflectida pels seus planetes pugui ser detectada i analitzada a la recerca de senyals de vida.
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026
- L'excepcional situació a les pistes porta la Cerdanya al 'sold out' en material d'esquí