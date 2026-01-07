Un restaurant d’una família xinesa dona el Gordo
Manuel va enfundar el seu gos amb un jersei per suportar el matí gèlid dels Reis després d’adonar-se que li havia tocat el segon premi de la loteria del Nen i el va treure a passejar per Barcelona com si no sabés que era un dels guanyadors del sorteig extraordinari. Tranquil, sense desprendre eufòria ni alterar la seva rutina de jubilat, el veí del Fort Pienc va caçar la sort d’un pèl, en una empenta d’última hora, al comprar un dècim del 45.875 abans que Pablo Martín abaixés la persiana dilluns a la nit de la seva administració, la 320 de la capital catalana. Llavors, les cavalcades ja havien passat i les famílies es retiraven a les seves cases, a punt que ses majestats comencessin a repartir els regals.
"Eren les 21:15 hores, li quedaven uns quants dècims a Pablo i vaig demanar que em donés un qualsevol", deia Manuel sense deixar-se portar per l’entusiasme. Del grapat que ja es resignava a retornar, el bitlletaire en va elegir un amb encert. "Va venir abans de tancar i em va dir que li donés el que volgués, era l’últim dècim que tenia d’aquest número i just li vaig donar el premi... un bon regal dels Reis", deia Martín, pletòric.
El negoci, que es troba situat al carrer de Sicília, disposava de cinc sèries del 45.875 i es va desfer de tots els dècims que tenia, 50 butlletes venudes una a una, per finestreta i a veïns del Fort Pienc, sense tornar-ne cap. Cada dècim que l’establiment va despatxar equival a 75.000 euros bruts. Descomptada la retenció d’Hisenda, 68.000 euros nets per al portador. En total, 3,75 milions. Només l’entregat ahir en aquest barri del districte de l’Eixample supera amb escreix l’escàs import que Barcelona va collir en el sorteig extraordinari de Nadal, de només 376.000 euros.
"Sí, hem donat el Gordo, però no sé si podem atendre’t perquè és l’hora de dinar i tots estem fent serveis ara mateix", explicaven per telèfon des de l’administració de loteria de la Ronda Europa de Sabadell, que va vendre el primer premi del sorteig. Una explicació que s’entén a l’arribar al lloc: l’administració de loteria és una maquina al fons del bar restaurant Naise, on donen menús diaris i que es manté obert (i atapeït) el dia de Reis.
El Naise està regentat per una família d’origen xinès, que no deixa de treure plats per a un centenar de comensals durant el servei de dinar. Mentrestant, Chen, una de les propietàries, atén. "Perdona que no pugui estar més temps parlant, és que estem fins a dalt", es disculpa.
La família es va quedar amb el Naise fa dos anys. "Fa unes setmanes vam donar una travessa de 13 encerts, 6.500 euros. No havíem donat el Gordo en cap altre sorteig abans", explica Chen. "No sabem a qui li ha tocat. De moment no ha vingut ningú a dir-nos que hagi sigut premiat. Nosaltres no hem comprat aquest número. Si no, t’asseguro que no estaríem aquí treballant avui", confessa. Ni l’han comprat ells, ni coneixen els premiats, ni saben quants milions han repartit: "Fins que no surti la xifra oficial a la web de Loteries, no tenim ni idea de quants diners s’han repartit aquí. Els números venuts aquí del Gordo han sigut tots segellats a la màquina, que donava el número que volia. No teníem una rastellera de dècims amb aquest número, i per això no sé dir-te a qui li ha tocat. Simplement, quan algú venia a comprar un número i no demanava un número concret, premíem el botó del número aleatori i de vegades tocava aquest".
