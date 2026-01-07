Les temperatures es desplomen a Catalunya: fins a -13,7º a Das, -6º a Cardona i -1,8º en punts de Barcelona

ONADA DE FRED
L’onada de fred que recorre Catalunya durant aquests primers dies del 2026 ha deixat la matinada d’aquest dimecres sota zero en nombrosos punts del territori. A l’aeròdrom de Das, a la Cerdanya, s’han arribat als -13,7 graus. A Viella, a la Vall d’Aran, els termòmetres han caigut als -11,3º, una temperatura similar a la de la resta de localitats situades en la classificació de les més fredes de la nit: El Pont de Suert (-11º), Puigcerdà (-10,6º), Guixers-Valls (-10,1º), Tírvia (-9,1º), Prades (-9º), la Seu d’Urgell (-8,6º) i Guardiola de Berguedà (-8,6º).
Algunes de les poblacions del rànquing estan habituades a registrar aquestes temperatures, però tot i així la nit ha sigut més gèlida de l’habitual i ha caigut considerablement a tot el territori. A Sant Pau de Segúries, a prop de Ripoll, el mercuri ha marcat els -8,5º, a Girona s’ha desplomat als -7,2º, Olot s’ha situat en els -6,9º; a Manresa s’ha passat dels -5º, a Alcarràs s’ha arribat a -4,4º i a Santa Coloma de Queralt, als -4,8º.
Barcelona i altres localitats
A Barcelona, el punt més gèlid de la nit ha sigut l’Observatori Fabra, que ha registrat -1,8º. La resta de la capital catalana s’ha mogut entorn dels 2 graus positius. No així Badalona, que ha arribat als -0,9º, ni l’Hospitalet de Llobregat, que igual com altres localitats del seu entorn, així com del Maresme, ha vorejat els zero graus. Al Vallès, Vacarisses ha arribat als -2,6º, a Terrassa i Sabadell han rondat els -1,5º i en punts de Granollers s’han arribat als -3º.
En l’altre extrem, les temperatures més ‘càlides’ de la nit les han apuntat les Cases d’Alcanar (6,7 graus positius), Amposta (6,2) i Barcelona (6)
