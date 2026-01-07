Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Loteria del NenCavalcada de ReisLes fotos de la Cavalcada de ManresaBorrasca FrancisAterratge d'emergència a Igualada
instagramlinkedin

ONADA DE FRED

Les temperatures es desplomen a Catalunya: fins a -13,7º a Das, -6º a Cardona i -1,8º en punts de Barcelona

EN DIRECTE | Evolució de l’onada de fred

Les famílies juguen amb la neu al parc Central d’Igualada, el dia 5 de gener.

Les famílies juguen amb la neu al parc Central d’Igualada, el dia 5 de gener. / Mar Martí / ACN

Valentina Raffio

Barcelona

L’onada de fred que recorre Catalunya durant aquests primers dies del 2026 ha deixat la matinada d’aquest dimecres sota zero en nombrosos punts del territori. A l’aeròdrom de Das, a la Cerdanya, s’han arribat als -13,7 graus. A Viella, a la Vall d’Aran, els termòmetres han caigut als -11,3º, una temperatura similar a la de la resta de localitats situades en la classificació de les més fredes de la nit: El Pont de Suert (-11º), Puigcerdà (-10,6º), Guixers-Valls (-10,1º), Tírvia (-9,1º), Prades (-9º), la Seu d’Urgell (-8,6º) i Guardiola de Berguedà (-8,6º).

Algunes de les poblacions del rànquing estan habituades a registrar aquestes temperatures, però tot i així la nit ha sigut més gèlida de l’habitual i ha caigut considerablement a tot el territori. A Sant Pau de Segúries, a prop de Ripoll, el mercuri ha marcat els -8,5º, a Girona s’ha desplomat als -7,2º, Olot s’ha situat en els -6,9º; a Manresa s’ha passat dels -5º, a Alcarràs s’ha arribat a -4,4º i a Santa Coloma de Queralt, als -4,8º.

Barcelona i altres localitats

A Barcelona, el punt més gèlid de la nit ha sigut l’Observatori Fabra, que ha registrat -1,8º. La resta de la capital catalana s’ha mogut entorn dels 2 graus positius. No així Badalona, que ha arribat als -0,9º, ni l’Hospitalet de Llobregat, que igual com altres localitats del seu entorn, així com del Maresme, ha vorejat els zero graus. Al Vallès, Vacarisses ha arribat als -2,6º, a Terrassa i Sabadell han rondat els -1,5º i en punts de Granollers s’han arribat als -3º.

En l’altre extrem, les temperatures més ‘càlides’ de la nit les han apuntat les Cases d’Alcanar (6,7 graus positius), Amposta (6,2) i Barcelona (6)

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
  2. Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
  3. Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
  4. Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
  5. Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
  6. Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
  7. «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
  8. Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026

El jutge Puente denega l’autorització perquè Ábalos assisteixi a la comissió Koldo al Senat com va demanar el PP

El jutge Puente denega l’autorització perquè Ábalos assisteixi a la comissió Koldo al Senat com va demanar el PP

ERC assegura que amb el nou model de finançament Catalunya rebrà entre 4.000 i 5.000 milions d’euros més

ERC assegura que amb el nou model de finançament Catalunya rebrà entre 4.000 i 5.000 milions d’euros més

Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys

Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys

Cardona construirà sis nous habitatges a Cal Muntada i rehabilitarà diversos pisos municipals

Cardona construirà sis nous habitatges a Cal Muntada i rehabilitarà diversos pisos municipals

La Catalunya central arriba als -15 graus en la matinada més freda dels darrers cinc anys

La Catalunya central arriba als -15 graus en la matinada més freda dels darrers cinc anys

Manresa perd una institució: Mossèn Estanislau Corrons rector de la parròquia de Crist Rei 23 anys

Manresa perd una institució: Mossèn Estanislau Corrons rector de la parròquia de Crist Rei 23 anys

El jutge obre judici oral contra Errejón per la presumpta agressió sexual a Elisa Mouliaá

El jutge obre judici oral contra Errejón per la presumpta agressió sexual a Elisa Mouliaá

Demanen 14 anys de presó a un igualadí per agredir sexualment a un menor trans

Demanen 14 anys de presó a un igualadí per agredir sexualment a un menor trans
Tracking Pixel Contents