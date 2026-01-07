TMB remodelarà 34 trens de les línies L3 i L5 per 82 milions
Nova licitació per posar al dia els combois més antics del metro, després de declarar deserta la compra dels 39 nous trens que s’han d’incorporar a partir del 2029.
Glòria Ayuso
El metro de Barcelona continua immers en el procés d’actualització de la seva flota de trens. La companyia Ferrocarril Metropolità de Barcelona (FMB) ha licitat la remodelació integral de 34 combois de la sèrie 5000 per 82,2 milions d’euros (IVA inclòs).
Es tracta de la posada al dia de les unitats que compleixen els 20 anys, fabricades per CAF entre el 2005 i el 2007 per equipar les línies L3 i L5. Els trens aniran passant pels tallers per modernitzar-se i incorporar-se de nou a les vies amb un aspecte actualitzat a partir del 2027 i fins al 2031.
Es tracta d’"una actuació prevista" quan els trens arriben a la meitat de la seva vida útil, tal com explica TMB, perquè continuïn complint els requisits tècnics i estàndards vigents, diferents de quan es van fabricar. Amb això és possible prolongar-ne l’ús.
Tal com assenyala el plec de les prescripcions tècniques, el projecte contempla unes millores profundes amb la incorporació de nova tecnologia, la millora de la seva accessibilitat, la incorporació dels nous sistemes de videovigilància i també l’actualització de l’interiorisme amb el canvi del paviment dels vagons.
Protocols estrictes
Així mateix, s’estableixen protocols estrictes sobre el compliment normatiu, la gestió de riscos ferroviaris i les condicions climàtiques que han de suportar els nous equips.
Atès que es tracta de trens que circulen cada dia, el procés de remodelació estipula que només n’hi haurà un màxim de tres unitats en intervenció de manera simultània: dues als tallers de l’empresa adjudicatària i una de ja remodelada en els centres de FMB per aprovar-ne la recepció final.
El contracte hauria de firmar-se l’abril vinent i 12 mesos després, l’abril del 2027, es realçaria l’entrega del primer tren remodelat. El procés de renovació està previst que finalitzi el març del 2031.
Paral·lelament, el metro de Barcelona haurà de tornar a convocar el concurs per a la compra de 39 nous trens, que s’haurien d’incorporar a la xarxa a partir del 2029. TMB ha declarat deserta la licitació publicada a l’estiu per 321 milions, a la qual només s’havia presentat Alstom, al considerar que la seva proposta no compleix les exigències establertes. Alstom va presentar l’oferta tècnica, però sense anar acompanyada d’una proposta econòmica.
Requeriments exigents
Alstom va explicar a EL PERIÓDICO que el motiu de no presentar oferta econòmica es troba no tant en la proposta econòmica sinó en la divisió en lots de l’oferta. Es tracta d’uns "requeriments tècnics i econòmics que en el seu conjunt global eren molt exigents, tenint en compte que els plecs estaven estructurats per ofertar a diferents lots de petites quantitats", concreta la constructora ferroviària.
Alstom ha "treballat intensament durant els últims mesos" per complir aquests requisits tècnics i econòmics de TMB. No obstant, "malgrat el nostre compromís, això no ha sigut possible", expliquen des de la companyia. Tot i així, afegeix que TMB "continua sent un soci estratègic i valuós" amb el qual es proposa continuar "col·laborant estretament". TMB ja ha iniciat el procés per tornar a convocar el concurs al més aviat possible, a fi de mantenir els terminis, tal com indica l’operadora pública.
‘Llista negra’
Alstom va arribar a estar temporalment exclosa del concurs per aparèixer en una llista negra de l’ONU, en la qual es trobaven empreses que havien tingut algun tipus de participació en contractes en territori palestí ocupat il·legalment per Israel. No obstant, la francesa va deixar d’estar inclosa en aquesta llista que en la seva actualització sí que va incorporar CAF, i ara està estudiant presentar-se també al nou concurs per a l’actualització dels 34 trens de la sèrie 5000.
