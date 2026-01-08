120.000 jubilats poden carregar la T-4 només a les estacions de FGC
Amb l’actualització de la tarifa de la T-4, els titulars del carnet de pensionista de Ferrocarrils poden utilitzar la targeta amb descompte, però no comprar viatges a qualsevol expenedora de la xarxa de transport públic.
Glòria Ayuso
Unes 120.000 persones de més de 65 anys usuàries del transport públic a Barcelona es troben que, amb la implantació de la T-mobilitat, des de finals d’any només poden recarregar els seus títols de viatge a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Es tracta d’aquelles persones que disposen del carnet de pensionista que en el seu moment va emetre FGC i que els permetia fins fa poc adquirir a qualsevol estació de transport públic la targeta T-4, l’abonament de 10 viatges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que per un preu de 2,15 euros permet desplaçar-se amb metro, bus, tramvia i Ferrocarrils en tot l’àmbit metropolità.
"Visca a la Vall d’Hebron i soc usuari de la línia L3 del metro, però no de Ferrocarrils. Ara he d’anar a la plaça de Catalunya i caminar fins a l’estació de FGC només per recarregar la targeta de transport, perquè al metro no és possible", explica la Lourdes, que lamenta que, amb aquest nou tragí, "no s’ha pensat en els jubilats". Pensionista des del 2009, FGC li va expedir el carnet que li permet beneficiar-se d’una tarifa reduïda. Fins a finals del 2025 adquiria sempre la targeta T-4 a les expenedores del metro. Tot i que ara només pot comprar l’abonament de preu reduït a les de Ferrocarrils, el títol que recarrega sí que continua sent vàlid a totes les cancel·ladores, també a les del metro, l’autobús i el tramvia. "Que els usuaris hàgim d’abandonar el nostre circuit habitual per buscar una estació de FGC i comprar els bitllets no és un canvi ni fàcil ni còmode", afegeix. Aquests mateixos canvis afecten a més les persones amb discapacitat que també tenen el carnet de pensionista de FGC.
Noves màquines
La implantació del sistema de validació sense contacte de la T-mobilitat a les estacions de FGC ha anat acompanyada d’aquest canvi en la compra de bitllets que afecta el col·lectiu. FGC ha instal·lat noves màquines de venda en les quals els pensionistes poden adquirir una T-mobilitat de cartró en la nova modalitat sense contacte, la T-pensionista, que poden recarregar una vegada i una altra amb abonaments de 10 viatges. No obstant, "el carnet de pensionista de Ferrocarrils de la Generalitat ha deixat de ser vàlid per comprar les targetes T-4", confirma per carta FGC en resposta a una reclamació que ha presentat per escrit una de les seves usuàries. D’ara endavant, la T-4 "només es podrà carregar a la targeta T-metropolitana rosa reduïda", que emet l’AMB.
"Si no teniu cap estació de FGC a prop del vostre domicili, us recomanem que sol·liciteu la T-metropolitana rosa reduïda, que ofereix la T-4 i permet la recàrrega en altres punts com són les estacions de metro de Barcelona i els estancs", diu la mateixa resposta de FGC.
Pèrdua de beneficis
Però a la pràctica, bona part dels pensionistes no compleixen els requisits per obtenir la T-metropolitana. Les persones jubilades podien accedir temps enrere al transport públic amb descomptes amb independència de la seva renda. En molts casos va ser FGC els que van expedir el carnet de pensionista per a uns usuaris que, malgrat no fer servir els Ferrocarrils, el van acollir perquè era vàlid en qualsevol mode de transport metropolità. No obstant, des de fa una dècada els nous pensionistes només tenen accés a aquest tipus de bonificacions en funció de la seva renda, si bé els que ja les tenien no han perdut els drets adquirits.
També Margarita Garriga, una pensionista de 76 anys i veïna del Clot, és usuària del metro i l’autobús. Fins ara comprava diverses T-4 al suburbà per viatjar i, per acreditar-ne l’ús, només havia de mostrar al revisor que posseïa el carnet de pensionista de FGC. "Ara he d’anar a l’estació de FGC de plaça Catalunya. Allà hi ha sempre personal que t’atén", destaca. Amb el nou sistema, en comptes de comprar diverses targetes, utilitza un sol suport de cartró que permet la recàrrega de 10 viatges. Però laMargarita ha trobat la fórmula per evitar desplaçaments a l’estació de FGC: "Aprofito i carrego la targeta amb 20 viatges. La carregues una vegada, la treus i llavors la tornes a entrar a la màquina i la tornes a carregar", revela.
El nou sistema sí que permet "adquirir les targetes amb temps i fer diverses compres alhora", com indica també FGC en la seva missiva de resposta als clients que fan una reclamació. Ferrocarrils quantifica en 120.000 usuaris els que estan fent aquest canvi de sistema. D’altra banda, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans (TMB) van publicar ahir la tarifa actualitzada de la T-4, que ha pujat 10 cèntims: passarà a 2,25 euros a partir del 16 de gener.
