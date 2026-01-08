Arrenca una marató per sumar 10.000 donacions de sang en 10 dies
P. L. M.
Ja és tradició que després de les festes nadalenques, Catalunya doni la benvinguda al nou any amb la Marató de Donants de Sang del Banc de Sang i Teixits. Es tracta d’una campanya en què, en aquesta edició del 2026, participaran més de 100 municipis amb l’objectiu de superar les 10.000 donacions de sang i plasma en un termini de 10 dies per a restablir les reserves, que per el Nadal acostumen a caure un 20%.
La campanya, sota el lema "el vincle que ens fa immensos", arrenca avui des del Recinte Modernista de Sant Pau, on s’estrenarà el marcador de donants, i posarà el colofó final al Centre Frederic Mompou de Castelldefels, el dissabte 17. Entre aquestes dues dates, el Banc de Sang i Teixits espera que al voltant de 10.000 persones s’acostin als hospitals catalans o a alguna de les 102 campanyes especials repartides per més de 80 municipis. Més de la meitat de les campanyes vindran amenitzades gràcies a la col·laboració d’entitats, associacions, institucions i ciutadania.
Per l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la donació de sang és un símbol de la necessitat de les persones de viure en comunitat. "Gairebé tots som potencials donants, però també tots som potencials receptors, independentment de la ideologia, el gènere o la raça", va assegurar ahir, en un acte conjunt amb els alcaldes de Girona, Lluc Salellas; Tarragona, Rubén Viñuales, i Lleida, Félix Larrosa.
En la presentació també va hi participar la directora general del Banc, Ana Millán, que va recordar la importància que els joves s’animin a donar sang. "Aquest any tenim un 15% de nous donants, però encara som lluny del que ens agradaria", va dir Millán, que va detallar que el perfil mitjà de donant és una dona de 45 anys. Millán també va voler posar l’accent en la necessitat de les donacions de plasma.
