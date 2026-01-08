Arrenquen de nou les obres de prolongació de l’L8 de FGC a Muntaner
El Periódico
La Generalitat va reprendre ahir les obres de prolongació de la línia L8 de Ferrocarrils (FGC) al carrer de Muntaner, que havien estat interrompudes a causa d’una vaga, iniciada a l’agost, a l’empresa responsable dels treballs d’arqueologia associats a l’obra de prolongació de la línia Llobregat-Anoia. Els empleats de la companyia van començar les aturades per reclamar millores laborals i salarials.
Les obres, que mantenen la via tallada entre els carrers de Laforja i de Marià Cubí, tenen per objectiu construir una de les sortides d’emergència del nou túnel ferroviari. Una altra de les sortides d’emergència és la que s’està edificant al carrer d’Urgell, a l’altura del carrer de Consell de Cent, que es troba en una fase molt més avançada que la de Muntaner. Un cop finalitzats aquests treballs, es començarà la construcció de les pantalles del recinte d’accés i del pou principal, que superarà els 85 metres de profunditat. La Generalitat preveu que el trànsit a Muntaner es restableixi amb dos carrils a principis del 2027, si bé la previsió inicial era a l’estiu d’aquest any.
Aquestes obres s’emmarquen en el projecte de prolongació de la línia de FGC Llobregat-Anoia, des de l’estació actual de Plaça Espanya fins a la seva connexió amb la línia del Vallès i amb l’estació de Gràcia. De cara a portar a terme l’esmentada connexió, es construirà un nou tram de quatre quilòmetres i amb dues noves estacions: Hospital Clínic i Francesc Macià. A més, també es remodelaran i s’ampliaran les estacions de Plaça Espanya i de Gràcia.
