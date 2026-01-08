Previsió meteorològica
Catalunya activa avisos per vents huracanats i ratxes de més de 80 km/h des d’avui i fins diumenge
El Servei Meteorològic de Catalunya també activa avisos per neu a les comarques pirinenques fins demà
L’arribada de la borrasca Goretti i d’una ciclogènesi explosiva deixarà temporals en diversos punts d’Europa i forts vents a Espanya
Valentina Raffio
Després d’uns dies marcats per un intens fred, Catalunya viu aquest dijous un nou canvi de temps. Segons apunten els pronòstics del Servei Meteorològic de Catalunya, a partir d’avui s’espera que els termòmetres es vagin recuperant a poc a poc fins a tornar a marcar valors normals per a l’època. En contrapartida, entre dijous i divendres s’espera que l’arribada de la nova borrasca Goretti, que descarregarà amb força al nord d’Europa, podria deixar ratxes de vent huracanat i temporals marítims en diferents punts del territori. Meteocat ha activat diversos avisos de nivell groc i taronja davant de ratxes que podrien superar els 80 km/h. Protecció Civil, per la seva banda, demana extremar les precaucions en totes les activitats a l’aire lliure.
Aquest dijous al matí hi ha diversos avisos per vent activats entre les comarques pirinenques i la zona litoral i prelitoral que engloba des del Barcelonès fins al Baix Camp i l’Anoia. Els avisos més severs per a aquesta franja es concentren al Penedès, on s’esperen vents huracanats de fins a 80 km/h. De cara a la tarda, els models indiquen que el vent s’estendrà per bona part del litoral i prelitoral, des del Vallès fins a l’Alt Camp. En la majoria de casos s’espera que el vent sigui de component nord i oest i que, en alguns punts, pugui donar lloc a ratxes molt fortes. L’Agència Estatal de Meteorologia també activa dos avisos de nivell groc per a dijous a l’Empordà i a la costa de Tarragona.
La situació es repetirà de cara a divendres, quan en alguns punts podria deixar registres encara més extrems que el dia anterior. Aleshores hi ha diversos avisos de nivell taronja activats a tot el territori. Al matí, els més severs s’estenen des de la Selva, el Vallès, el Baix Llobregat, l’Alt Penedès i l’Anoia, tot i que a moltes comarques veïnes com el Maresme i el Barcelonès també hi ha activats avisos de nivell groc. De cara a la tarda, el vent anirà estenent-se amb força per gran part de les comarques d’interior, fins al Ponent de Lleida i la Vall d’Aran.
Els models indiquen que aquest fenomen podria estendre’s com a mínim fins diumengea la matinada. De moment, els models es mostren incerts sobre què passarà després del pas de les borrasques Francis i Goretti, que s’han encadenat per deixar un inici d’any una mica convuls al cels catalans.
