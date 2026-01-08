Catalunya retira l’obligació de portar la mascareta als centres sanitaris
Pau Lizana Manuel
El Departament de Salut va decidir ahir retirar l’obligatorietat de portar la mascareta en centres sanitaris, sociosanitaris i residències, segons va informar la portaveu del Govern, Sílvia Paneque.
La decisió es va prendre per la millora sostinguda de la situació epidemiològica de la grip, amb una evolució també favorable pel que fa als ingressos hospitalaris. Malgrat tot, Paneque va remarcar que el Govern continua recomanant l’ús de la mascareta en les persones que presentin símptomes i que estiguin en l’àmbit sanitari o sociosanitari, especialment quan estiguin en contacte amb persones vulnerables.
L’ús de les mascaretes va tornar a ser obligatori als centres d’atenció primària (CAP), als hospitals, a les residències geriàtriques i a altres centres de salut com a mesura per contenir l’epidèmia de grip des del 10 de desembre. En aquell temps, el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC) indicava que la incidència de la infecció era de 418 casos per cada 100.000 habitants i Salut va decidir decretar l’ús obligatori de les mascaretes durant dues setmanes.
Descens ràpid
La setmana següent, els indicadors es van continuar disparant fins que la corba va arribar al pic uns dies abans de Nadal, quan es va arribar als 764 casos. Des d’aleshores, i malgrat que la irrupció de la nova soca K del virus –molt més contagiosa, però menys virulenta– va fer pensar que el descens de casos es donaria de manera molt més lenta de l’habitual, els casos han anat caient ràpidament.
La retirada de la normativa es produeix quan la incidència, segons les dades del SIVIC actualitzades dimarts passat, se situa ja en els 248 casos per cada 100.000 habitants. Si bé és cert que aquesta última xifra reflecteix un petit repunt dels casos en comparació amb la setmana anterior.
