Una fira reunirà la indústria del souvenir aquest cap de setmana
El recinte de Montjuïc de Fira Barcelona acollirà la segona edició de Souvenir Expo Spain, l’única trobada professional especialitzada en objectes de record per a turistes.
Ariadna Miranda
Barcelona torna a convertir-se en l’epicentre del negoci del souvenir del 9 a l’11 de gener en la segona edició de la Souvenir Expo Spain. La indústria dels regals i els productes vinculats al turisme se cita durant aquest cap de setmana al recinte de la Fira de Barcelona a Montjuïc per participar en l’única fira professional especialitzada d’aquest sector que se celebra a Espanya.
L’exposició comercial reunirà durant aquests tres dies una varietat d’expositors, des de fabricants i dissenyadors fins a distribuïdors i artesans procedents de diferents països. Per la seva banda, els perfils dels visitants van des de boutiques en zones turístiques fins a museus, hotels i empreses de duty free.
Entre les principals categories de productes exposats destaquen regals i souvenirs tradicionals, peces tèxtils d’estiu, aliments locals empaquetats i publicacions especialitzades com guies de turisme, entre d’altres. La pluralitat reflecteix l’actual debat sobre què és un souvenir per al públic més habituat a viatjar, que sovint adquireix obsequis allunyats de l’estereotip clàssic. Els assistents podran descobrir les últimes novetats del mercat, establir contacte amb els proveïdors i conèixer articles exclusius.
A més, l’esdeveniment forma part de la cartera internacional de Souvenir Expo, una xarxa de congressos que també inclou Souvenir Expo Greece i Souvenir Expo Turkey a Grècia i Turquia.
La segona edició de Souvenir Expo Spain se celebra en un context marcat per l’enduriment de les polítiques de l’Ajuntament de Barcelona contra la proliferació d’aquest tipus d’establiments, que abunden en els punts més icònics de la ciutat, com la Rambla i la Sagrada Família. A més de les botigues dedicades específicament a la venda de records turístics, qualsevol local pot exposar fins i tot el 20% de productes diferents dels que el seu permís habilita, clàusula amb què s’emparen nombrosos negocis amb d’altres llicències però dirigits també a visitants.
Pla especial d’ordenació
El 2018, el consistori va aprovar la modificació del Pla especial d’ordenació de botigues de souvenirs, ampliant la suspensió de llicències a àrees tan turístiques com podrien ser el Camp Nou o el parc Güell, amb l’objectiu de frenar noves obertures i protegir l’equilibri entre l’activitat turística i la vida veïnal.
Des d’aleshores, el municipi ha emprès a més inspeccions estrictes per corregir irregularitats en negocis ja operatius. Després de 285 controls, l’Ajuntament va dictar 127 ordres de cessament d’activitat per incompliments detectats el 2024 només a Ciutat Vella. El juny passat, el govern municipal va anunciar l’actualització del pla d’usos del districte històric, que dificultaria una mica més la comercialització de productes turístics en botigues sense llicència per a la venda de souvenirs. El document espera majoria política per a la seva aprovació definitiva.
També està pendent de consensuar com reduir els souvenirs ofensius, com és el cas de samarretes amb el lema I love milfs o la cara de Pablo Escobar o obridors d’ampolles en forma de penis. No obstant, de moment, la negociació es troba bloquejada. Els propietaris dels comerços afectats reclamen directament l’eliminació de l’ordenança.
Paral·lelament, el mercat global del regal turístic manté una tendència de creixement i es troba en un moment especialment favorable, segons les últimes dades de Business Research Insights. L’informe assenyala que el sector arribarà als 108 milions d’euros el 2026, després d’una facturació de 90 milions el 2025.
