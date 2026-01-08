Un home va morir en un incendi a l’Hospitalet el dia de Reis
Àlex Rebollo
"Vaig haver de saltar de terrassa en terrassa. Primer a la de la meva veïna i després a la de l’edifici del costat. Allà vam cridar perquè ens obrissin la porta i vam poder baixar al carrer". Ho explicava l’Araceli ahir al matí a les portes del número 34 al carrer Uva de l’Hospitalet de Llobregat, al barri de Santa Eulàlia, on poc abans de les 22.00 hores del dia de Reis es va produir un incendi que va acabar amb la vida d’un dels inquilins. El foc es va iniciar, per causes que encara s’investiguen, al 5è 3a, on vivia un matrimoni d’avançada edat. Tot i que la dona va poder sortir de l’immoble, l’home va morir.
Després de les atencions d’emergència fetes durant la nit de dimarts, ahir diferents equips dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana, els Bombers i tècnics municipals van tornar al bloc afectat per acabar d’avaluar l’estat de l’immoble i veure si tots els veïns hi podien tornar. Poc abans de les 12.00 hores, els serveis fúnebres van retirar el cadàver. Amb tot, el pis de la víctima va quedar precintat a causa del mal estat en el qual va quedar per les flames. La majoria dels veïns desallotjats van poder tornar a casa i, a més del pis de l’incendi, es van mantenir precintades les terrasses del 6è 3a i el 4t 3a, que van quedar afectades a causa de la gran quantitat d’aigua que van utilitzar els Bombers.
L’Ajuntament de l’Hospitalet va haver de reallotjar set residents, que van passar la nit al centre Els Alps. Altres de desallotjats van passar la nit a casa d’amics i familiars. En el cas de la dona del mort, fonts municipals van explicar que va ser traslladada a l’Hospital de Bellvitge i que va ser allà on, amb l’acompanyament d’assistència psicològica, se la va informar de la mort del seu marit. Abans d’això, es va contactar amb familiars de la dona perquè anessin a recollir-la, per la qual cosa no va haver de passar la nit en un equipament d’emergència.
