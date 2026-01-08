El Papa reuneix els cardenals en una cimera clau per al futur de l’Església
Lleó XIV estrena el format del consistori extraordinari per mesurar suports i afrontar les divisions entre els corrents progressistes i conservadors.
Irene Savio
Vents de canvi al Vaticà. Després d’un any en què ha donat continuïtat a iniciatives impulsades pel finat Francesc, Lleó XIV ha convocat finalment tots els cardenals en condicions de viatjar per a un consistori extraordinari, una cimera que no funciona com un òrgan democràtic (el Papa no està obligat a aplicar el que es debat), però que sí que actua com un organisme consultiu en què els purpurats expressen la seva visió sobre com cal governar l’Església. L’objectiu és "afavorir un discerniment comú i oferir suport i consell", puntualitza la Santa Seu.
La trobada, iniciada ahir i prevista fins avui, va ser presidida en la primera jornada pel cardenal salesià espanyol Ángel Fernández Artime i va congregar 170 cardenals (d’un total de 245) reunits en un clima de canvi i preocupació. El primer aspecte respon al fet que es tracta de la primera reunió com aquesta del nou pontificat, un format que Lleó XIV ha recuperat després de completar i difondre l’exhortació apostòlica dilexi Dei i viatjar a Turquia per al 1.700 aniversari del Concili de Nicea, dues iniciatives previstes per Francesc.
El clima d’incertesa sobre el futur es va reflectir en les primeres declaracions fetes pels purpurats. "Aquest consistori serveix per ajudar el Papa, però les qüestions són tantes que encara no sabem quines acabaran marcant la reunió", va assenyalar Louis Raphaël I Sako, cardenal de Bagdad. "El consistori és un bon format de govern, però ara per ara no en sabem gaire més", va afegir el francès Jean-Paul Vesco, arquebisbe d’Alger.
Entre els debats que estan previstos figura el de la sinodalitat i el de l’evangelització. L’agenda, però, també inclou altres assumptes difícils, com ara la configuració de l’equip que acompanya el pontífex en el seu govern i les diatribes entre conservadors i progressistes sobre la litúrgia.
"Som un grup variat"
El mateix Papa va demanar superar la polarització en el discurs d’introducció: "Som un grup molt variat, enriquit per nombroses procedències, cultures, tradicions eclesials i socials, trajectòries formatives i acadèmiques, experiències pastorals i, naturalment, caràcters i trets personals. Estem cridats, abans que res, a conèixer-nos i a dialogar per poder treballar plegats al servei de l’Església".
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026