Una persona sense llar mor en plena onada de fred
Pau Lizana Manuel
Un home sense llar va morir dimarts a la nit a la plaça del Poeta Boscà de Barcelona, al costat del mercat de la Barceloneta. El succés es va produir en plena onada de fred i poques hores després que un altre home morís a les portes d’un aparcament al barri del Raval de Badalona. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes de la mort. De moment es descarta que hi hagi indicis de criminalitat.
Fonts de la Fundació Arrels asseguren que l’home és Eusebio, de 57 anys, que els seus equips de carrer visitaven assíduament des de feia uns quatre anys. Eusebio, continuen a l’entitat, acudia algunes vegades fins al centre obert que la fundació té al barri del Raval i recentment va fer servir el servei de dutxa que ofereix per a persones en situació de carrer, si bé el més habitual és que es trobessin amb ell a prop de la plaça on va morir. Segons la fundació, es tracta de la cinquena persona sense llar que mor a Barcelona les últimes cinc setmanes. L’alcalde Jaume Collboni va assenyalar ahir que només una quarantena de persones sense llar havien decidit passar la nit en algun dels recursos habilitats pel consistori.
Subscriu-te per seguir llegint
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026