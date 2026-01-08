Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Episodi de fredMor Mossèn Estanislau CorronsMercat de GironellaPlantacions de marihuanaJoan GarcíaLes fotos de la Cavalcada de Manresa
instagramlinkedin

El termòmetre cau i el Pirineu arriba a -17,4º de mínima

Ahir a la matinada va ser la més gèlida de l’últim lustre en el conjunt de Catalunya. A Barcelona, a l’Observatori Fabra, es van registrar -2,5º.

Un prat gelat a Espinelves (Osona). | LOURDES CASADEMONT / ACN

Un prat gelat a Espinelves (Osona). | LOURDES CASADEMONT / ACN

Valentina Raffio

Barcelona

Els últims espeternecs de la borrasca Francis, que ha portat sobre la Península Ibèrica una massa d’aire àrtic extremadament fred, ha provocat una marcada caiguda dels termòmetres a Catalunya i va deixar la matinada més freda de l’últim lustre en el conjunt del territori. Ahir, en el que va ser la jornada més freda de tot l’episodi, van ser moltes les localitats catalanes que es van despertar amb els termòmetres sota zero i amb prou feines van entrar en calor durant la jornada. El Servei Meteorològic de Catalunya va activar desenes d’avisos de nivell taronja per baixes temperatures a tot el territori, així com diversos avisos per fortes ratxes de vent i mal estat de la mar.

Després un dilluns de nevades disperses i un dimarts de fred, el dia d’ahir va arrencar amb un ambient encara més gèlid respecte a dies anteriors. Segons les anàlisis de Meteocat, ahir a la matinada va ser la més freda registrada a Catalunya des de l’any 2021. A l’estació de Cap de Vaquèira, a la província de Lleida, es va arribar als -17,4 graus, la xifra més baixa de la jornada a tot Catalunya. A la localitat de Port Ainé es va arribar als –16º; a l’aeròdrom de Das, en la Cerdanya, als -14,7º. En localitats de muntanya com Vielha, en el Vall d’Aran, els termòmetres van caure fins als -11,3º, una temperatura similar a la de la resta de les localitats situades en la classificació de les més fredes de la nit, com El Pont de Suert (-11º), Puigcerdà (-10,6º), Guixers-Valls (-10,1º), Tírvia (-9,1º), Prades (-9º), la Seu d’Urgell (-8,6º) i Guardiola de Berguedà (-8,6º).

El fred també va sorprendre ciutats on habitualment els termòmetres no solen caure de forma tan dràstica. A Barcelona, l’Observatori Fabra va registrar mínimes de -2,5 graus, la xifra més baixa des del 27 de febrer del 2018. Segons expliquen des de Meteocat, es tracta del valor més baix registrat a la ciutat en gairebé una dècada. En punts com a Zona Universitària es van registrar mínimes d’1,6 durant la nit i màximes de tot just 7 graus durant el dia. Al Raval, una de les àrees més càlides de la ciutat, les temperatures van oscil·lar entre els 2,5 i els 9 graus durant la nit i ahir al matí. Es tracta de valors que, en alguns casos, estan gairebé cinc graus per sota del normal per a aquesta època de l’any.

Màximes per sota de 12º

Entre les mínimes més sorprenents registrades entre la matinada i ahir al matí, coincidint amb les hores més fresques del dia, també destaquen casos com el de Sant Pau de Segúries, a prop de Ripoll, on el mercuri va marcar els -8,5º; a Girona es va desplomar als -7,2º; Olot es va situar en els -6,9º; a Manresa es va passar dels -5º; a Alcarràs es va arribar als -4,4º, i a Santa Coloma de Queralt, als -4,8º.

A Badalona es va arribar als -0,9º i a l’Hospitalet de Llobregat, igual com en altres localitats del seu entorn, així com del Maresme, es van fregar els zero graus. Al Vallès, Vacarisses va assolir els -2,6º, a Terrassa i Sabadell van rondar els -1,5º i en punts de Granollers es va arribar als -3º durant l’inici del dia.

El fred polar es va allargar fins al migdia. Després, Meteocat va avisar del desplaçament de la borrasca Francis i Protecció Civil, per la seva banda, va donar per conclosos els seus avisos per baixes temperatures. A la tarda, els termòmetres van començar a poc a poc a recuperar-se, però, tot i així, no van passar dels 12 graus en cap punt de Catalunya.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents