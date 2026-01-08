La volta al món en 132 dies
Un total de 85 catalans van embarcar ahir a bord de l’MSC Magnifica amb l’objectiu de fer un creuer que s’allargarà fins al 5 de maig i visitarà 33 països. "Serà el viatge de la nostra vida", van assegurar la Pilar, la Maria Cinta i la Mari Cruz, de 68 a 73 anys.
Patricia Castán
Tant carregades de maletes com d’expectatives, la Maria Cinta, la Pilar i la Mari Cruz són tres jubilades hiperactives que formen part dels 85 catalans que ahir van salpar del port de Barcelona per emprendre el que anomenen "el viatge de la nostra vida". No només per les distàncies, sinó per la durada: la volta al món en 132 dies en un creuer. És a dir, que només desfaran una vegada l’equipatge, malgrat que visitaran 46 destinacions de 33 països a bord de l’MSC Magnifica. En total, seran 258 espanyols entre uns 2.300 passatgers embarcats per recórrer part d’Europa, el Carib, Amèrica, el Pacífic, Austràlia, Àsia, el sud de l’Àfrica i les illes de l’Índic.
L’experiència dels World Cruise es va popularitzant a poc a poc, en la mesura que cada vegada més persones fan creuers i comencen a somiar fer algun dia el rei dels itineraris. Per a molts suposa la celebració de la seva jubilació o un autoregal en forma de temps lliure per viatjar sense treva. Al Magnifica han embarcat 71 viatgers de la província de Barcelona, 6 de Girona, 4 de Tarragona i 4 de Lleida. Fins i tot en la tripulació hi ha un parell d’espanyols, una mànager d’activitats infantils i un metge.
Entre els barcelonins hi figuren precisament les tres jubilades, que han volgut esprémer un moment vital en què disposen de temps però també d’"energia" per descobrir horitzons. Les germanes Maria Cinta (68 anys) i Pilar López Samper (73) pensaven fer aquest viatge fa un any, però al final s’hi va sumar també la seva amiga Mari Cruz Prieto (68) i la van esperar per tenir marge de planificació. Les dues primeres han viscut tota la vida a Sant Feliu de Llobregat i han viatjat per mig món, però sentien que havia arribat el moment de "donar la campanada", resumeix la Pilar, una viuda que durant la seva carrera professional va ser comptable i ara ha quadrat els números perquè el pressupost no se’ls escapi de les mans.
"Ja no tenim el cos per traslladar maletes i un creuer és perfecte per la seva comoditat", diu l’experimentada creuerista, que ja a la vintena i amb la seva germana va solcar el Carib en els temps de Vacaciones en el mar.
En el seu cas, viatgen totes tres en una cabina triple amb balcó, però els preus per persona parteixen dels 18.000 euros en cabina interior (incloent-hi viatge, àpats, 15 excursions, taxes i propines). Elles invertiran uns 3.500 euros més cada una a fer excursions, perquè buscaven la "màxima facilitat", sense haver de pensar en els visats de visita ni en els trasllats a cada port. També en wifi, per mantenir la connexió amb la família, que avui ha anat a acomiadar-les.
La Maria Cinta és una experimentada viatgera que espera amb especial entusiasme trepitjar territoris pendents, com el Japó, Austràlia i Corea, relata a EL PERIÓDICO. "Veuré coses que em fan il·lusió des de fa molt temps", narra mentre embarca al Magnifica amb primera escala a Funchal (Madeira), disposada a separar-se per primera vegada tant temps de les seves filles de 24 i 21 anys. Treballar molts anys de controller financera en una multinacional alemanya, fins que el 2010 li van donar la invalidesa per un problema visual, li va permetre "fer guardiola" i poder permetre’s l’aventura.
Porta dues maletes grans i una de petita, perquè "cal portar coses per a totes les temporades". Alternaran abrics i banyadors; xancletes i botes. Entre els bons propòsits hi figura mantenir la línia i no sucumbir als perills del bufet lliure, relaten, tot i que són assídues del gimnàs i es mantenen en forma. També la Mari Cruz, infermera de quiròfan jubilada i resident a la capital catalana, que compartirà vivències i allotjament amb les dues germanes.
Vida a bord
Segons detalla la naviliera italiana, del 7 de gener al 5 de maig, els creueristes donaran la volta al planeta, però també gaudiran de les seves vacances al mar, en un vaixell que acaba de ser renovat en una drassana de Malta, amb nou spa i gimnàs, zona millorada de Yacht Club (com un creuer de luxe dins del mateix creuer, d’accés només per als seus hostes), piscina coberta amb sostre retràctil per gaudir-la tot i que faci mal temps i activitats esportives com tennis, minigolf, bitlles, billar i una pista de jòguing. L’MSC Magnifica ofereix també parcs aquàtics, un cine 4D i un teatre de 1.200 places, 12 bars i 5 restaurants, amb la novetat d’un que està especialitzat en carns i un altre en sushi.
Malgrat comptar amb més de quatre mesos de ruta i un vaixell que és en si mateix un destí, els passatgers no viuran dues jornades iguals. Primer exploraran el Mediterrani, després creuaran l’Atlàntic passant per Madeira, faran escales al Carib (Barbados, Granada, Bonaire i Curaçao), seguiran cap a Sud-amèrica (Colòmbia i trànsit del canal de Panamà, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala i Mèxic) i posteriorment recalaran a l’oest dels EUA (San Diego i San Francisco). En el tram més exòtic, seguiran pel Pacífic, per visitar Hawaii i les illes de Tahití, Samoa i Fiji, per continuar descobrint les costes de Nova Zelanda i Austràlia.
El continent següent serà Àsia amb parades a les Filipines (Manila) i al Japó (Okinawa i Tòquio), a Corea del Sud (Busan), a la Xina (Shanghai) i a Hong Kong, per continuar cap al Vietnam, Singapur, Malàisia i Sri Lanka. El tram final les portarà de nou a Europa pel mar Roig, passant, entre altres punts, per Dubai, Oman i el canal de Suez, amb escales a Jordània i Egipte, abans de fer escala a Grècia i tornar a Espanya, completant la circumnavegació de 132 jornades.
