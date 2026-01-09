Foment de l'ús
Barcelona i Òmnium es conjuren per reduir «a zero» les llistes d'espera per aprendre català
L'ajuntament invertirà entre 600.000 i 700.000 euros perquè el Consorci per a la Normalització Lingüística contracti més tècnics
Judith Cutrona
L’Ajuntament de Barcelona i Òmnium Cultural s'han conjurat per reduir «a zero» les llistes d’espera dels cursos per aprendre català que el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ofereix a la ciutat. En una reunió al consistori, l’alcalde, Jaume Collboni, i el president d’Òmnium, Xavier Antich, han acordat col·laborar per fomentar l’ús de la llengua catalana, juntament amb la comissionada del Català, Marta Salicrú, que també ha participat en la trobada.
Ella mateixa ha explicat en declaracions als mitjans que la prioritat de l’ajuntament és «aspirar a una llista d’espera zero per a persones que volen aprendre català a Barcelona», fet que ha definit com un objectiu final de mandat. Per la seva banda, Antich ha assenyalat que «hi ha més barcelonins que volen aprendre i millorar el català dels que en realitat poden fer-ho», per la qual cosa resulta imprescindible reduir les llistes d’espera.
En el primer trimestre de 2026, 1.714 persones s’han quedat sense plaça en els cursos del Consorci. Per solucionar-ho, l’ajuntament incrementarà la inversió aquest any entre 600.000 i 700.000 euros per contractar 15 nous tècnics i ampliar les places. Segons Salicrú, en aquests primers mesos ja s’ha fet un esforç per augmentar l’oferta un 30% i reduir la llista d’espera en la mateixa proporció, tot i que la demanda continua creixent.
L’ús ha baixat un 35%
Antich ha celebrat que Collboni hagi acceptat les propostes que li han traslladat en la reunió, moltes de les quals «ja les havien posat en marxa», i d’altres són noves, com la creació d’espais informals de conversa en català més enllà de les classes tradicionals o programes intensius per aprendre la llengua de forma accelerada.
«La reunió ha estat positiva. Compartim preocupació i sabem que l’ús social del català a Barcelona ha baixat un 35% i que la llengua no té la protecció que mereix en molts àmbits», ha expressat.
Sobre les mesures que planteja Òmnium, Salicrú ha dit que comparteixen «al 100%» la seva agenda, amb la campanya 'Català per a tothom'. «Forma part del nostre full de ruta, també les seves propostes, i per tant treballarem conjuntament, com ho estem fent també amb altres entitats», ha sostingut la comissionada.
Una altra de les qüestions que Òmnium Cultural ha posat sobre la taula és que s’implementin fórmules des de l’ajuntament per garantir que tots els nous establiments que obren a Barcelona atenguin en català. Tal com va avançar EL PERIÓDICO, el català flaqueja en l’atenció al públic a la capital catalana: la meitat dels empleats dels bars de la ciutat no parla català i una quarta part no l’entén.
