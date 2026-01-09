Barcelona soterrarà el cablatge elèctric aeri de Torre Baró
Les primeres actuacions es faran aquest gener a l’avinguda de l’Escolapi Càncer i al carrer de Llerona amb un pressupost de 4 milions dels 14 que s’hi invertiran.
Judith Cutrona
Al barri barceloní de Torre Baró, fa anys que les apagades en l’enllumenat públic és una queixa recurrent dels veïns. L’última incidència, aquest mateix Nadal. Les interrupcions del subministrament, provocades en molts casos per robatoris del cablatge elèctric que encara discorre per l’aire, penjat de pals i dispers per zones de muntanya i carrers, han evidenciat la fragilitat d’una xarxa obsoleta. Per donar resposta a aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona impulsarà un pla específic per soterrar el cablatge aeri a tot el barri, amb una inversió total de 14 milions d’euros.
Els primers treballs començaran aquest mes de gener a l’avinguda de l’Escolapi Càncer i al carrer de Llerona, amb una inversió aproximada de quatre milions. Paral·lelament, el consistori destinarà 10 milions més a la redacció i execució d’un projecte destinat al conjunt del barri, per enterrar les línies aèries en diversos carrers del barri, com Sant Quirze Safaja, Travessera de Castellfollit, Torrelles, Castelldefels i Castell d’Argençola, entre d’altres. Així ho va anunciar ahir l’alcalde, Jaume Collboni, juntament amb la primera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, i el regidor del districte de Nou Barris, Xavier Marcé, des de la zona esportiva d’El Campillo de la Virgen. També els va acompanyar la presidenta de l’Associació de Veïns de Torre Baró, Valeria Ortiz.
El pla que ara impulsa l’Ajuntament permetrà eliminar de manera progressiva les línies aèries de tots els vials de Torre Baró i soterrar tant les línies de serveis elèctrics de baixa tensió com les de telecomunicacions, a més de retirar els pals de suport. Les actuacions començaran en aquells carrers on el soterrament sigui "tècnicament més viable", amb l’objectiu d’accelerar els treballs i garantir la continuïtat del projecte, que tindrà una durada inicial estimada de 54 setmanes, amb la voluntat municipal que es prolongui fins a completar el soterrament de tot el barri.
Accessibilitat i seguretat
La intervenció suposarà una millora de l’accessibilitat i de la seguretat del subministrament elèctric, fet que reduirà el risc de robatoris i apagades, així com una transformació del paisatge urbà, ja que desapareixeran els pals i cables que avui degraden l’entorn i dificulten el pas en carrers especialment estrets.
"És un esforç econòmic molt important que la ciutat ha de fer. És de les decisions més importants que prendrem a Torre Baró", va afirmar Collboni. L’alcalde va remarcar també la "reivindicació constant" del veïnat i va defensar el "dret a quedar-se a viure al barri". "Els veïns de Torre Baró han de tenir els mateixos serveis i la mateixa qualitat de vida que qualsevol altre barri de Barcelona", va remarcar, recordant les inversions previstes a través del Pla de barris.
A l’abril es va posar en marxa una prova pilot amb fanals autònoms d’energia solar a l’avinguda de l’Escolapi Càncer. S’han instal·lat sis nous punts de llum autosuficients, amb tecnologia led i sistema de telegestió. Actualment se n’està avaluant el rendiment per comprovar que compleixen els estàndards de la ciutat i valorar la seva possible implantació en altres espais urbans.
Per al veïnat, l’inici del pla de soterrament es viu com un moment llargament esperat, per la qual cosa la presidenta de l’associació de veïns va descriure la jornada com "un dia de celebració", tot i que marcada per la prudència. "Tant de bo sigui real. És només un inici i esperem que es faci el soterrament complet de tot el barri", va assenyalar.
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nova davallada de les temperatures: fins a -15 graus en la matinada més freda dels darrers cinc anys
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics