BCN dona llum verda a l’obertura al públic de la Casa Lleó i Morera
El pla presentat per Núñez i Navarro per al canvi d’ús oficial desencalla l’accessibilitat de la finca, joia modernista del passeig de Gràcia, mitjançant una eruga a les escales catalogades.
Meritxell M. Pauné
El passeig de Gràcia tindrà una altra icona modernista visitable, a pocs metres de la Casa Batlló i la Casa Amatller. L’Ajuntament de Barcelona ha donat llum verda inicial a un minuciós pla especial integral per a la Casa Lleó i Morera, presentat per la immobiliària Núñez i Navarro, propietària de l’edifici des del 2006. Si completa sense contratemps la tramitació urbanística en els pròxims mesos, podrà obrir portes de manera oficial després de deu anys d’estira-i-arronsa amb el consistori i la Generalitat.
Quedaria així accessible al gran públic la tríada de l’Illa de la Discòrdia de l’Eixample, anomenada així per la competició estètica d’aquestes tres cases de primeríssima divisió. La finca es va poder visitar de forma limitada –només la planta noble i en grups guiats– del gener del 2014 a l’agost del 2016, en virtut d’una llicència provisional concedida pel govern municipal de Xavier Trias. Al cap de dos anys i mig, va tancar perquè no aconseguia desencallar un vistiplau de la Conselleria de Benestar Social sobre accessibilitat.
Resulta que l’única entrada per a visitants era i continua sent un vestíbul amb una preciosa escalinata, impracticable per a persones amb mobilitat reduïda i alhora blindada com a patrimoni artístic local (BCIL). Les solucions explorades no van quallar, com instal·lar una plataforma elevadora fixa, que podia afectar la ceràmica de parets i terra.
La propietària va destinar l’edifici a oficines de lloguer, una per planta, però no va abandonar el somni d’una obertura permanent. L’interès ciutadà havia quedat clar: amb el permís provisional van passar per la casa 60.000 persones i les 1.056 places excepcionals per visitar-la que va oferir el festival 48H Open House Barcelona del 2023 es van esgotar en 10 minuts de rellotge.
El 2024, al quedar buides les plantes ocupades per oficines, va néixer l’oportunitat d’un nou intent. Núñez i Navarro va presentar a l’Administració local, ja amb Jaume Collboni a l’alcaldia, un pla formal amb les obres necessàries per obrir-ho al públic. El maig del 2025, l’executiu socialista va tombar el projecte per petites deficiències i va concedir tres mesos a la propietat per refer-lo. Aquesta va recollir el guant i la comissió de govern municipal va validar el document retocat el 7 de novembre.
Fonts municipals confirmen a aquest diari que el pla "possibilita el canvi d’ús a cultural" i detallen els pròxims passos. Després de l’aprovació inicial, el pla s’ha sotmès a un mes d’exposició pública i, després, el govern i l’oposició votaran l’aval definitiu en la comissió d’urbanisme i el plenari. Només llavors la propietat podrà demanar la pertinent llicència d’activitat, un tràmit usualment lent. No hi ha, doncs, cap data segura per a l’estrena. L’empresa es mostra prudent i declina fer declaracions per ara.
Dispositiu portàtil
L’actual pla integral, a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, el firma el despatx barceloní Pulsen. Preveu resoldre l’accés amb la instal·lació d’"una eruga salvaescales per salvar el primer esglaó des del carrer fins al vestíbul i els vuit esglaons fins al primer replà de l’ascensor". Es tracta d’un dispositiu portàtil, successor de les cadires elevadores de paret. Se superposa a qualsevol escala per generar una rampa efímera per la qual fer lliscar una cadira de rodes amb seguretat. No requereix instal·lació i evita traspassar de seient l’usuari.
L’estudi constata que la botiga Loewe que ocupa els baixos des dels anys 40 es mantindrà intacta. L’arrendament que va firmar el 2021 per a 30 anys fa inviable obligar-la a cedir uns metres per crear un accés sense esglaons.
La nova etapa també comportaria "treballs molt precisos i adequats a l’ornamentació" a l’ascensor, per deixar un pas lliure de 80 centímetres. A més, els lavabos s’emmotllarien a la normativa vigent, amb un lavabo adaptat a la tercera planta. Així mateix, es modernitzaria la climatització i s’incorporarien alarmes contra incendis connectades via wifi "per no tocar les ornamentacions existents".
El pla en tràmit aporta xifres orientatives d’afluència, inversió i ingressos. El pressupost per a obres serien 860.000 euros, més 28.000 per a equips informàtics i audioguies, que es finançarien al 50% amb fons propis i un crèdit bancari. Tot i que l’aforament màxim se situaria en 400 persones, calcula una mitjana de 109 visitants al dia. Serien llavors 39.680 persones anuals, de les quals 7.200 serien estudiants.
