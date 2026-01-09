Predicció de Meteocat
Alerta per fort vent i termòmetres avall durant el cap de setmana
A les comarques pirinenques hi ha activats diversos avisos per neu entre divendres i diumenge, que juntament amb el vent podrien aixecar perilloses rufagues i augmentar el risc d’allaus
El Canigó ofereix una de les 'emblanquinades' més espectaculars dels darrers anys
Valentina Raffio
Després d’una setmana especialment convulsa en l’àmbit meteorològic, que va arrencar amb nevades disperses i una onada de fred polar durant el dia de Reis, Catalunya s’endinsa en un cap de setmana on el cel es mantindrà una mica més estable, amb cel clar però, tot i així, amb algun element regirat. El Servei Meteorològic de Catalunya pronostica una nova baixada dels termòmetres catalans en les pròximes hores que, en alguns punts, també anirà acompanyada de forts vents que podrien deixar ratxes de 80 km/h. A les comarques pirinenques s’han activat diversos avisos davant les intenses nevades previstes entre divendres i diumenge al matí, per la qual cosa es demana als muntanyencs extremar precaucions.
Protecció Civil ha situat en alerta el pla Ventcat i alerta que les ventades podran superar els 72 km/h aquest divendres a la tarda a diverses zones del Penedès, Camp de Tarragona, Barcelona, Catalunya Central, Alt Pirineu i Aran i Ponent.
Baixada de les temperatures
Els models indiquen que les temperatures començaran a baixar dissabte. D’una banda, s’espera un descens de les màximes durant el dia i, de l’altra, tot apunta que les mínimes nocturnes també aniran baixant. A Barcelona, per exemple, s’estima que la baixada podria ser de més de dos graus en tan sols una jornada. La situació es repetirà també de cara a diumenge, quan s’espera que els termòmetres continuïn baixant fins com a mínim el migdia. Després, segons indiquen els pronòstics a mitjà termini, sembla que el mercuri començarà a recuperar-se i pujarà a partir de dilluns.
El fred podria tornar a protagonitzar el cap de setmana tot i que, ara per ara, no s’espera res comparable al viscut entre dilluns i dimecres. L’altre element que podria marcar l’agenda és el vent ja que s’esperen fortes ratxes de vent de fins a 80 km/h en diversos punts del territori. Dissabte hi ha avisos activats per vent des del Garraf fins al Montsià, passant pel Priorat, la Ribera d’Ebre, la Conca de Barberà, l’Urgell, la Segarra i l’Anoia. De cara a diumenge els avisos per aquesta causa es focalitzen en comarques pirinenques com la Cerdanya, el Ripollès, el Pallars i la Vall d’Aran.
A la franja pirinenca també hi ha activats diversos avisos per neu entre divendres i diumenge. Sobretot en punts com la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, on s’espera un cap de setmana marcat per les precipitacions. Els models indiquen que durant aquestes jornades podrien caure fins a 10 centímetres de neu a cotes de 900 metres d’altitud. Això, unit als avisos per vent, podria donar lloc a fortes rufagues que dificultin la visibilitat en zones d’alta muntanya i fins i tot possibles allaus. És per això que des de Protecció Civil demanen als muntanyencs extremar les precaucions mentre duri aquest episodi.
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics