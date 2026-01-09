La Clínica Corachan fa la primera cirurgia robòtica cardíaca a la privada
El procediment, efectuat pel doctor Daniel Pereda, marca una fita en l’adopció de tecnologia d’última generació a Espanya.
El Periódico
La Clínica Corachan, centre de referència a Barcelona per la seva aposta continuada per la innovació quirúrgica, ha portat a terme la primera cirurgia cardíaca robòtica en la sanitat privada d’Espanya. El procediment, fet pel doctor Daniel Pereda, especialista en cirurgia cardíaca i tècniques assistides per robot, es va desenvolupar amb el sistema Da Vinci Xi, una plataforma dissenyada per augmentar la precisió quirúrgica i reduir l’impacte de la intervenció. Amb això, el centre reforça la seva aposta per tècniques que incrementen la seguretat clínica i afavoreixen una recuperació més ràpida i menys invasiva.
La intervenció va consistir en la reparació d’un prolapse de la vàlvula mitral que provocava una insuficiència mitral severa, mitjançant la implantació de neocordes de Gore-Tex, plicatura del vel mitral redundant i anuloplàstia amb anell. Gràcies a la plataforma robòtica, l’operació es va efectuar a través d’incisions de menys mida i amb visió tridimensional d’alta resolució, cosa que permet una manipulació més precisa de les estructures cardíaques i una reparació òptima de la vàlvula mitral. L’ús del robot contribueix a disminuir el dolor postoperatori, accelerar la recuperació i escurçar l’estada hospitalària davant la cirurgia convencional.
Evolució favorable
El doctor Pereda assenyala que aquest avenç "representa un pas rellevant en la integració de tecnologies avançades a la pràctica clínica, orientat a millorar la seguretat i els resultats clínics". La persona intervinguda va evolucionar favorablement i va rebre l’alta al cap de tres dies, un període sensiblement inferior al de la cirurgia cardíaca convencional, que pot requerir estades de fins a 10 dies.
La incorporació d’aquesta tecnologia s’emmarca en l’estratègia d’innovació de la Clínica Corachan, que en els últims anys ha impulsat el desenvolupament d’unitats d’alta complexitat quirúrgica i l’ampliació de tècniques mínimament invasives. Amb més d’un segle de trajectòria, la Clínica Corachan es consolida com un dels hospitals privats de referència a Barcelona i en el conjunt d’Espanya, havent sigut distingida en l’última dècada amb múltiples reconeixements per la qualitat dels seus resultats mèdics i un model assistencial orientat a l’excel·lència clínica i a una experiència assistencial d’alt nivell.
Ubicada al Campus Corachan, la clínica compta amb un bloc quirúrgic d’última generació, que està equipat amb tecnologia avançada com la versió més recent del sistema Da Vinci i l’exoscopi Orbeye 4K 3D, a més d’una àrea de cardiologia intervencionista i intervencionisme vascular, i equipament diagnòstic i tecnològic permanentment actualitzat.
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nova davallada de les temperatures: fins a -15 graus en la matinada més freda dels darrers cinc anys
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics