Eloy Méndez, nomenat nou director de ‘La Nueva España’
El Periódico
El Consell d’Administració d’Editorial Premsa Asturiana (EPA) ha acordat nomenar director de La Nueva España a Eloy Méndez Martínez amb l’objectiu d’impulsar nous continguts, aprofundir en la digitalització i continuar amb l’evolució de la redacció. Succeeix en el càrrec Gonzalo Martínez Peón, que suma 37 anys de servei a l’empresa, els últims des de setembre del 2019 al capdavant del diari de Prensa Ibérica. El relleu, en un moment de profunda transformació en el sector, dona continuïtat a l’impuls per portar aquest diari a les més altes cotes d’audiència i difusió, i redobla l’aposta per un periodisme local amb personalitat pròpia sense perdre de vista el seu sentit global.
El nomenament va ser anunciat ahir a la plantilla pel president de Prensa Ibérica, Javier Moll, en una reunió a la redacció en la qual hi va haver presents Ainhoa Moll, adjunta a la Presidència i directora editorial; Albert Sáez, director general de Continguts, i altres directius del grup. Javier Moll va agrair a Martínez Peón la seva "brillant executòria" i va remarcar l’"aposta jove" del relleu, sense perdre l’essència de la capçalera.
Eloy Méndez (Gijón, 1983), llicenciat en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid, és un professional de la casa, a la qual es va incorporar el 2007 i on exercia en l’actualitat com a redactor en cap a la redacció central d’Oviedo.
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nova davallada de les temperatures: fins a -15 graus en la matinada més freda dels darrers cinc anys
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics