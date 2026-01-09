Els EUA es retiren de 66 fòrums sobre canvi climàtic
La Casa Blanca emet una ordre executiva per treure el país d’organismes i tractats internacionals perquè "ja no són útils als interessos nacionals".
Valentina Raffio
Donald Trump ha clavat un nou cop a l’entramat de la governança climàtica internacional. Ahir, enmig del remolí generat per les seves accions a Veneçuela i les seves promeses per augmentar l’extracció de petroli d’aquest territori, va emetre una ordre executiva per reclamar la retirada del país que presideix d’un total de 66 organitzacions i tractats internacionals que, segons constata un comunicat de la Casa Blanca, "ja no són útils als interessos nacionals". Entre aquestes figuren diverses entitats vinculades a les Nacions Unides entre les quals destaquen alguns dels organismes més importants del món en matèria de canvi climàtic, protecció de la biodiversitat i foment de les energies renovables.
La decisió afecta un total de 31 organismes vinculats a les Nacions Unides i 35 entitats internacionals independents més entre les quals també figuren grups dedicats a salvaguardar la salut pública i a fomentar les polítiques de gènere i d’inclusió.
Tot i que encara no s’ha detallat la llista completa i no és clar si el Congrés recolzarà la decisió, el gabinet de Trump va confirmar la sortida de Washington de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC), el grup que des del 1992 articula la cooperació internacional per reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle i que, a més, acull els debats celebrats anualment en les cimeres del clima.
La decisió suposa la retirada del segon emissor més gran de gasos amb efecte hivernacle del principal fòrum multilateral on es negocien les respostes a la crisi climàtica.
L’ordre presidencial també reafirma la sortida dels EUA de l’Acord de París, el gran pacte global per reduir emissions, així com la retirada del país del Grup Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC), l’organisme científic més important encarregat d’avaluar de manera periòdica l’estat del coneixement sobre el canvi climàtic i proposar solucions basades en la ciència. El replegament arriba a altres entitats estratègiques relacionades amb la transició energètica i la gestió dels oceans i els recursos hídrics, com l’Agència Internacional d’Energies Renovables (IRENA) o les entitats de les Nacions Unides per a la protecció dels oceans o la gestió sostenible de l’aigua.
Organismes científics
El president nord-americà ha reiterat en múltiples ocasions el seu rebuig del consens científic que constata l’existència de la crisi climàtica i atribueix l’escalfament global a les activitats humanes. En els últims mesos, de fet, el discurs de Trump ha anat adquirint caires cada vegada més negacionistes, i ha arribat fins i tot a qualificar la ciència climàtica com "un engany", alhora que ha apostat per desmantellar totes les polítiques climàtiques impulsades per Biden i, en el seu lloc, redoblar el seu suport a l’extracció i el comerç de combustibles fòssils com el petroli i el gas.
La reacció internacional no s’ha fet esperar. "La decisió de l’economia més gran del món d’apartar-se de l’acció climàtica és lamentable i desafortunada", va dir des de Brussel·les el comissari europeu d’Acció Climàtica, Wopke Hoekstra.
