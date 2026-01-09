Els pisos de més de 150 m2 s’escapen del control del lloguer d’habitacions
Com que queden fora de la nova regulació, poden continuar aplicant preus de lliure mercat i sent explotats com a pseudopensions.
Patricia Castán
Al cap d’una setmana d’haver entrat en vigor la nova regulació dels arrendaments de temporada i d’habitacions a Catalunya, els portals immobiliaris continuen mostrant el mateix volum d’oferta, centrat en una immensa majoria d’anuncis temporals enfront d’un minvant estoc d’arrendament tradicional a Barcelona.
De la mateixa manera, només una quarta part de les 6.000 habitacions anunciades en pisos compartits a Idealista costen per sota de 500 euros, cosa que demostra que no estan aplicant l’obligatorietat que la suma del lloguer de les habitacions d’un habitatge no superi la renda màxima que es podria cobrar legalment per l’arrendament unitari. La gran paradoxa és que tots els pisos de més de 150 metres quadrats poden continuar sent explotats com a pseudopensions, ja que queden fora de la regulació.
Per això, fins i tot a les xarxes poden veure’s anuncis d’empreses que busquen pisos "de més de cinc habitacions" per gestionar lucrativament i que garanteixen lloguers segurs als propietaris. El sector és molt crític amb la nova normativa, que pretén acabar amb la trampa dels que utilitzaven el concepte de lloguer de temporada per escapar-se de la limitació de rendes que va imposar el Govern en zones tensionades el 2024.
Propietaris, administradors i immobiliàries pensen que no solucionarà la crisi residencial perquè els pisos que deixin d’arrendar-se per mesos es posaran en venda. La regulació preveu que només els usos turístics, recreatius i vacacionals puguin tenir contractes fora de la LAU, amb preus lliures. Per contra, els que s’arrendin per a estudiants, per motius laborals, obres al domicili, viatges per tractaments mèdics i altres de semblants tindran les mateixes limitacions de preu (en zones tensionades, com Barcelona) que els lloguers tradicionals, sigui quina sigui la durada.
A preus disparats
Fins ara no hi ha hagut un transvasament de l’oferta de temporada cap a la de llarga durada en els anuncis de grans portals com ara Idealista. Tampoc cap al mercat de venda. De 4.080 habitatges de lloguer, el 70% s’anuncien classificats com a temporada aquesta setmana. Però fins i tot de la resta, uns 1.200 pisos suposadament de lloguer convencional (5 anys o més), molts especifiquen que "només es lloguen per mesos" quan s’accedeix a la descripció. Fonts del sector indiquen que els propietaris poden mirar de mantenir la fórmula llogant només viatgers per oci i turisme. Però en els contractes hauran d’especificar aquesta finalitat i demostrar-la amb bitllets d’avió o altres proves. I no hi ha gaires visitants d’aquestes característiques que es mantinguin de vacances més d’un mes. Quan l’estada és més curta, aleshores fa falta llicència turística.
En les pròximes setmanes es podrà veure si una part d’aquesta oferta, que es va adaptar a l’ús temporal amb reformes, electrodomèstics, equipament i parament, migra cap al mercat de venda, com vaticinen propietaris i agents immobiliaris, perquè no volen sotmetre’s a la "inseguretat jurídica" del lloguer convencional, indiquen. Els preus de temporada són sempre més alts, però també ho són els serveis i la qualitat dels immobles.
Igualment de controvertida serà la gestió de les habitacions, que segueixen a preus disparats. Experts immobiliaris qüestionen aquests dies a les xarxes socials si la mesura pot afectar contractes vigents, tot i que moltes habitacions es lloguen sense control. La nova regulació també marca un màxim d’ocupants, partint de la cèdula d’habitabilitat i superfícies mínimes per a les estades. En els dos últims anys, però, centenars d’habitatges s’han modificat per eliminar el saló i disposar del màxim d’habitacions per llogar. ¿Qui controlarà aquest mercat?, es pregunten les patronals del sector.
Cal fer una menció a part de la nova "discriminació en positiu dels habitatges més grans del mercat", indica un gestor patrimonial. La limitació de preus, que es fixa partint de l’índex que va establir el Ministeri d’Habitatge, no inclou els pisos de menys de 30 metres quadrats ni els de més de 150, els quals poden seguir aplicant preus de lliure mercat malgrat ser en zones tensionades. Per això, les seves habitacions podran continuar llogant-se per mensualitats estratosfèriques (per sobre de mil euros, en molts anuncis) i vulnerar la llei, cosa que fonts del sector veuen com un "despropòsit", que alhora incentivarà més aquesta mena d’inversió.
