La fiscalia demana 43 anys per a un entrenador per agressió sexual a menors
Àlex Rebollo
Un exentrenador de bàsquet de l’Hospitalet s’enfronta a una condemna de fins a 43 anys i 6 mesos de presó. És el que demana la fiscalia per quatre suposats delictes d’agressions sexuals a tres jugadores del Centre Catòlic de l’Hospitalet. En el moment dels fets, les denunciants tenien entre 14 i 15 anys.
Segons explica el ministeri públic, els fets van passar el 2018, quan l’acusat tenia 20 anys. El processat, «amb ànim de satisfer els seus desitjos sexuals», va fer ús d’una «posició de superioritat» per la condició d’entrenador de les tres joves i va portar a terme diversos delictes d’agressió sexual.
El primer cas va tenir lloc la Setmana Santa del 2018, quan l’equip disputava un torneig a Coma-ruga. Entrenador i jugadores es van allotjar en un hotel de la localitat i, l’última nit, el processat va enviar un whatsap a una de les joves, en aquell moment de 14 anys, perquè anés a la seva habitació. «La jove va arribar a un estat de semiinconsciència que li va impedir recordar gairebé res fins l’endemà al matí». En aquest marge de temps, l’entrenador suposadament li va practicar sexe oral i la va penetrar «aprofitant-se de l’estat d’embriaguesa de la menor». Quan es va despertar, segons el text, l’acusat va dir a la menor que «no ho expliqués a ningú».
Més enllà de les penes de presó i inhabilitació, l’escrit també reclama una indemnització a les víctimes per un valor total de 24.000 euros en concepte de danys morals, que, en cas de no poder assumir-los l’acusat, haurà d’abonar el Centre Catòlic de l’Hospitalet com a responsable civil subsidiari.
