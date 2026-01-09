Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La gestió de la immigració, de prop, Tema del Diumenge

Delcy Rodríguez, amb Nicolás Maduro, en una imatge del 2015. | CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS

El Periódico

Barcelona

EL PERIÓDICO abordarà els reptes de gestionar la immigració des del punt de vista dels Ajuntaments, les administracions que han de respondre a les necessitats de serveis socials, educatius i sanitaris la prestació dels quals no és obligatòria i que, sovint, van més enllà de les seves competències.

Per això, en l’edició impresa d’aquest diumenge s’inicia un conjunt d’entrevistes i reportatges a cinc ciutats catalanes (Vic, Mataró, Amposta, Sant Cugat del Vallès i el Vendrell) per radiografiar els seus principals desafiaments i donar veu als alcaldes, perquè exposin les seves inquietuds i reivindicacions. Els primers entrevistats són l’alcalde de Vic, Albert Castells i David Bote, primer regidor de Mataró els que, més enllà de les seves diferents aproximacions, coincideixen en la necessitat de rebre finançament perquè l’increment de despesa pública a què fan front pugui ser abordat, mentre que també exposen la urgència d’afrontar aquest tema sense apriorismes ni trinxeres ideològiques.

Comunitat veneçolana

Aquesta setmana, al suplement dominical ‘Entendre-hi més’ prendrem el pols a la comunitat migrant veneçolana a Espanya.

Per a això, EL PERIÓDICO ha tornat a contactar amb els veneçolans i veneçolanes que van participar en el reportatge que vam publicar el setembre del 2024 després de les eleccions d’aquell any, que van ser titllades de "robatori" per part de l’oposició al règim chavista. La "il·lusió i esperança" que transmetien llavors els veneçolans residents a Espanya davant l’"oportunitat de canvi" que havien donat les eleccions, s’ha transformat ara en "alegria infinita" al comprovar que Nicolás Maduro ja no està en el poder. Tot i que reconeixen que la manera com s’ha produït el seu enderrocament no és exactament la que haurien desitjat, coincideixen que el resultat final justifica els mitjans..

