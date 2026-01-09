Igualtat demana als municipis que entrin en el sistema VioGèn
Un de cada quatre ajuntaments amb policia local encara no està integrat al mecanisme de prevenció de la violència de gènere.
Patricia Martín
L’any 2026 ha començat amb dos nous assassinats masclistes. En tot just dos dies, entre el 4 i el 5 de gener, van tenir lloc un feminicidi a Jaén i un altre a Las Palmas, que s’afegeixen a les 1.341 víctimes que han perdut la vida des del 2003. Precisament, per analitzar els 12 crims comesos al novembre i desembre de l’any que ha acabat, ahir es va reunir el Comitè de Crisi, que agrupa totes les institucions amb competències. En la trobada, la ministra d’Igualtat, Ana Redondo, va demanar a les autonomies que firmin pactes polítics similars al pacte d’estat que tots els partits, excepte Vox, van rubricar en les Corts el febrer del 2025, amb 462 noves mesures per combatre aquest problema estructural. Així mateix va urgir als municipis a millorar la coordinació.
"Hi ha comunitats on el nombre d’assassinats ha sigut especialment rellevant, per exemple, a Andalusia. Per això creiem que és important que les polítiques de lluita contra la violència de gènere estiguin fora de la batalla partidista. Això ho hem aconseguit amb el pacte d’estat i ara necessitem aquests pactes autonòmics que reforcin encara més tots els mecanismes i instruments davant la violència masclista", va indicar Redondo.
La ministra va avançar que Igualtat farà una "crida" a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) perquè totes les ciutats amb policia local pròpia s’incorporin al sistema de protecció de víctimes de la violència de gènere VioGèn. A aquest sistema només s’han incorporat 822 municipis amb policia local, de les més de 1.250 entitats locals que disposen a Espanya d’un cos policial propi. És a dir, un de cada tres municipis que podrien integrar-se al sistema no ho ha fet. Són un total de 428, un 34%. Per tant, va concloure la ministra, "hi ha marge de millora per continuar avançant en aquesta lluita terrible contra la violència de gènere".
Quan un consistori ingressa a VioGèn assumeix competències i obligacions en la protecció de víctimes i, per poder fer-ho, se li transfereixen recursos econòmics que van en funció del grau de responsabilitat assumit, segons informa l’agència EFE. Al firmar l’acord amb un Ajuntament, s’estableix quin tipus de col·laboració s’assumeix en la protecció de les víctimes. És a dir, es reparteix el treball entre Policia Nacional, Guàrdia Civil i el consistori. I es fixa el percentatge de casos que cada agent públic pot controlar.
Assistir les víctimes
No tots els Ajuntaments presents en el sistema disposen de policia local, però poden oferir funcionaris per assistir les víctimes. Per exemple, per acompanyar-les a interposar una denúncia, per cuidar-se dels seus fills mentre ho fan... El fet que una localitat no sigui present a VioGèn no implica que les víctimes d’aquest territori estiguin desprotegides, ja que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil n’assumeixen la protecció.
Finalment, la ministra va demanar que aquest any es "canviï la perspectiva" i es posi més el focus en l’assassí. Segons Redondo, les institucions han d’"incidir" perquè la societat en conjunt "sancioni" el maltractador perquè és un "mal pare, una mala persona i un mal ciutadà".
