Interior no multarà durant un període "raonable" per no portar la balisa V-16
La mesura, obligatòria des del dia 1, és "imprescindible", segons el ministeri, per frenar la "sagnia" de persones mortes per atropellament al senyalitzar una avaria o sinistre.
David López Frías
Ho va avançar Pere Navarro, director de la DGT, els últims dies del 2025, i ahir ho va ratificar el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska: les forces i els cossos de seguretat seran "flexibles" i no multaran per un període "raonable" de temps els conductors que als seus vehicles no portin la balisa lluminosa V-16, una mesura obligatòria des de l’1 de gener que Interior considera "imprescindible" per frenar la "sagnia" de morts per atropellament.
Marlaska va fer l’anunci durant la presentació de les xifres de morts en accident de carretera corresponent al 2025, exercici en el qual van perdre la vida 103 vianants, gairebé el 10% de les 1.119 víctimes mortals. El ministre va assenyalar que "una xifra important d’aquests casos" d’atropellament són conductors que van sortir del vehicle per diferents raons, molt sovint per col·locar els triangles. S’estima que són 25 els morts cada any arrossegats quan senyalitzaven una avaria o un accident.
"Totes i tots els que hem baixat del cotxe per col·locar un triangle sabem el perill que comporta fer-ho", va considerar el titular d’Interior, que va defensar com a "imprescindible" l’adopció des de fa anys de mesures que frenin aquest increment de morts. Va emfatitzar que el Govern espanyol ha apostat per la V-16, convençut que ajudarà a reduir aquesta mortalitat perquè evita el risc que suposa baixar del vehicle, incorpora il·luminació visible a un quilòmetre i s’integra en el sistema de vehicle connectat per fer arribar informació de la incidència als navegadors dels vehicles que circulen per aquesta carretera, i a les pantalles i als plafons d’informació variable.
Tanmateix, la polèmica generada per la incorporació obligatòria d’aquest dispositiu ha provocat que les autoritats decretin un període de laxitud per tranquil·litzar els conductors. Marlaska va voler deixar clar que tant la Guàrdia Civil com la resta de les policies de trànsit "seran flexibles i primaran la informació sobre la sanció durant un període raonable de temps".
