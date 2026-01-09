Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Juguettos a ManresaMarxa lenta C-16DakarMor Mossèn Estanislau CorronsJoan GarcíaEpisodi de fred
instagramlinkedin

Mor la Susi, l’elefanta més longeva del Zoo de Barcelona

Es calcula que ha viscut més de 55 anys, superant l’esperança de vida de la seva espècie

L’elefanta africana Susi al Zoo de Barcelona, en una imatge d’arxiu

L’elefanta africana Susi al Zoo de Barcelona, en una imatge d’arxiu / Zoo de Barcelona

Regió7

El Zoo de Barcelona tanca per dol aquest divendres. Ha mort la Susi, la seva elefanta més veterana. Va arribar al recinte de la Ciutadella l’any 2002 i es calcula que ha viscut més de 55 anys, tot un rècord per a la seva espècie. Era una de les elefantes africanes més longeves d’Europa, segons els registres oficials. El zoològic la recorda “amb gran afecte” i destaca que “tenia un caràcter fort i afable i sempre va mantenir un vincle molt estret amb els seus cuidadors i cuidadores”.

La Susi, recalca el Zoo, “ha mort per causes naturals a causa de la seva avançada edat”. Tot i que es desconeix la data exacta de naixement, hauria superat amb escreix l’esperança de vida d’aquesta espècie sota cura humana, que se situa en 39 anys. Va arribar a Barcelona procedent del Safari Park Vergel i originàriament havia estat capturada en estat salvatge per ser exhibida en un circ.

“L’equip tècnic del Zoo, juntament amb personal del Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, aplicarà el protocol previst per a casos com aquest i compartirà tota la informació amb el programa de conservació de l’Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA), del qual el Zoo de Barcelona forma part”, ha indicat el consistori en una nota. El director del Zoo, Antoni Alarcón, ha destacat “la feina i l’esforç de tot l’equip de cuidadors i cuidadores durant tots aquests anys”.

L’equipament presumeix de ser un referent mundial en cures geriàtriques d’elefants, de la mà del Centre d’Educació en Benestar d’Animals del Zoològic de la Universitat Autònoma de Barcelona (AWEC). Ha tingut cura de la Susi i també de la Yoyo, una altra elefanta històrica que va morir el desembre del 2024.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
  2. Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
  3. Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
  4. Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
  5. Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
  6. Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
  7. Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics
  8. Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys

Monbus publica els nous horaris de la línia Manresa-Barcelona: consulta'ls aquí

Monbus publica els nous horaris de la línia Manresa-Barcelona: consulta'ls aquí

Junts per Moià s'oposa a la planta de biogàs i al seu lloc proposa un parc solar adequat al municipi

Junts per Moià s'oposa a la planta de biogàs i al seu lloc proposa un parc solar adequat al municipi

Sant Fruitós de Bages recorda Alfred Figueras en el 46è aniversari de la seva mort

Sant Fruitós de Bages recorda Alfred Figueras en el 46è aniversari de la seva mort

Condecoren els dos guàrdies municipals de Calders que van ajudar els valencians afectats per la DANA

Condecoren els dos guàrdies municipals de Calders que van ajudar els valencians afectats per la DANA

Arriba la Festa Major d’Hivern de Sant Fruitós de Bages: cultura, música i tradició

Arriba la Festa Major d’Hivern de Sant Fruitós de Bages: cultura, música i tradició

Molta satisfacció amb marge de millora en la valoració de l'Ajuntament de Manresa de la programació de Nadal

Molta satisfacció amb marge de millora en la valoració de l'Ajuntament de Manresa de la programació de Nadal

Illa pressiona Junts perquè avali el nou finançament: “Està a l’altura del pes històric, polític i cultural de Catalunya”

Illa pressiona Junts perquè avali el nou finançament: “Està a l’altura del pes històric, polític i cultural de Catalunya”

Navarcles posa en marxa el projecte «Quedem per dinar?» per combatre la soledat de la gent gran

Navarcles posa en marxa el projecte «Quedem per dinar?» per combatre la soledat de la gent gran
Tracking Pixel Contents