Mor la Susi, l’elefanta més longeva del Zoo de Barcelona
Es calcula que ha viscut més de 55 anys, superant l’esperança de vida de la seva espècie
Regió7
El Zoo de Barcelona tanca per dol aquest divendres. Ha mort la Susi, la seva elefanta més veterana. Va arribar al recinte de la Ciutadella l’any 2002 i es calcula que ha viscut més de 55 anys, tot un rècord per a la seva espècie. Era una de les elefantes africanes més longeves d’Europa, segons els registres oficials. El zoològic la recorda “amb gran afecte” i destaca que “tenia un caràcter fort i afable i sempre va mantenir un vincle molt estret amb els seus cuidadors i cuidadores”.
La Susi, recalca el Zoo, “ha mort per causes naturals a causa de la seva avançada edat”. Tot i que es desconeix la data exacta de naixement, hauria superat amb escreix l’esperança de vida d’aquesta espècie sota cura humana, que se situa en 39 anys. Va arribar a Barcelona procedent del Safari Park Vergel i originàriament havia estat capturada en estat salvatge per ser exhibida en un circ.
“L’equip tècnic del Zoo, juntament amb personal del Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, aplicarà el protocol previst per a casos com aquest i compartirà tota la informació amb el programa de conservació de l’Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA), del qual el Zoo de Barcelona forma part”, ha indicat el consistori en una nota. El director del Zoo, Antoni Alarcón, ha destacat “la feina i l’esforç de tot l’equip de cuidadors i cuidadores durant tots aquests anys”.
L’equipament presumeix de ser un referent mundial en cures geriàtriques d’elefants, de la mà del Centre d’Educació en Benestar d’Animals del Zoològic de la Universitat Autònoma de Barcelona (AWEC). Ha tingut cura de la Susi i també de la Yoyo, una altra elefanta històrica que va morir el desembre del 2024.
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys