El principal acusat de la mort d’Helena Jubany queda en llibertat
L’Audiència de Barcelona no aprecia risc de fuga, de manera que considera que no cal mantenir Santiago Laiglesia entre reixes.
Guillem Sánchez
L’Audiència de Barcelona va deixar ahir en llibertat Santiago Laiglesia, que es trobava en presó provisional a causa de l’assassinat d’Helena Jubany des del 28 de novembre. L’advocat de la família Jubany, Benet Salellas, remarca que en cap cas aquesta decisió de l’Audiència discuteix els indicis de criminalitat que pesen sobre aquest veí de Sabadell.
La discrepància entre el jutjat de Sabadell que el va tancar i l’Audiència de Barcelona és que aquest segon tribunal no aprecia risc de fuga i, per això, considera que no és necessari mantenir l’investigat entre reixes fins que se celebri el judici. Laiglesia, després d’un mes i mig de tancament en el mòdul de presos preventius de Can Brians, torna a casa seva, a Sabadell.
L’Audiència de Barcelona l’ha deixat en llibertat, però li ha imposat mesures cautelars: l’obligació que entregui el seu passaport, la prohibició de sortir del territori espanyol sense autorització i l’ordre que comparegui als jutjats de Sabadell amb una periodicitat mensual.
El text de l’Audiència de Barcelona que ordena la seva posada en llibertat i tomba la presó preventiva anterior remarca que "el jutjat d’instrucció no valora ni la contundent dada del temps transcorregut des de la comissió del fet (25 anys), ni les vicissituds ocorregudes en el procediment, ni la conducta processal de l’investigat durant aquest període tan prolongat". Laiglesia, remarca la interlocutòria de l’Audencia de Barcelona, "sempre ha comparegut a les citacions o a les convocatòries del jutjat".
"Alt arrelament social"
Per qüestionar el risc de fuga de Laiglesia que apreciava el jutjat de Sabadell, l’Audiència afirma que l’investigat compta amb un "alt nivell d’arrelament social, incloent-hi el familiar i el laboral". És a dir, Laiglesia té família, casa i feina a Sabadell, on portava una vida normal, una situació que per al tribunal de Barcelona indica que no té intenció de fugir.
Per a l’Audiència, l’únic "argument" per ordenar l’ingrés a la presó del sospitós és el "canvi d’escenari, que ve derivat del nou informe de l’ADN". Però aquest canvi d’escenari no hauria de canviar la conducta de Laiglesia, que durant aquests anys ha continuat vivint sempre a Sabadell.
