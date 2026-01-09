Epicentre a Sant Quirze
Registrat un terratrèmol de magnitud 2,7 al Vallès Occidental aquesta matinada
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya afirma que el sisme ha sigut «lleugerament percebut» per la població
Terratrèmol avui, 9 de gener: consulta on hi ha hagut sismes i la seva escala a Espanya i resta del món, en temps real
El Periódico
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha confirmat un terratrèmol de magnitud 2,7 en l’escala de Richter alVallès Occidental la matinada d’aquest divendres.
El sisme s’ha registrat a les 5.39 h d’aquest divendres i l’epicentre del terratrèmol s’ha localitzat a Sant Quirze del Vallès, ha informat l’ICGC en un comunicat.
L’ICGC defineix el terratrèmol com a «lleugerament percebut» a la comarca barcelonina, una categoria que no contempla cap tipus de danys possibles o probables. Consultades per EL PERIÓDICO, fonts municipals de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès descarten de moment cap repercussió: «No ens consta que hagi sigut amb prou feines percebut per la població», comenten des del consistori.
En l’escala de l’ICGC, la percepció del sisme vallesà se situa en el nivell més baix: «Poc percebut», per sota de «percebut parcialment» i «percebut àmpliament».
L’extensió del radi de mínima percepció de la tremolor arriba fins a Matadepera pel nord i fins a Sant Cugat del Vallès a la zona sud de la comarca. També esquitxa lleument municipis com Rubí, Badia o Cerdanyola del Vallès.
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys