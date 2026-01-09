El sector immobiliari preveu encara menys lloguers amb la nova regulació
Propietaris i administradors mantenen que, amb l’entrada en vigor de la nova norma que afecta l’arrendament per temporada i d’habitacions, gran part de l’oferta per mesos a Barcelona s’acabarà posant a la venda.
Patricia Castán
L’entrada en vigor de la nova regulació dels arrendaments de temporada i d’habitacions a Catalunya, l’1 gener, torna a agitar el mercat del lloguer en el seu punt més calent, Barcelona. Posa límit a les fórmules en les quals s’havien refugiat molts propietaris per evitar la limitació de preus en els arrendaments convencionals en zones tensionades, però propietaris, administradors i immobiliàries són crítics amb l’"intervencionisme" del Govern i mantenen que no resoldrà la crisi habitacional de la ciutat, sinó que generarà "danys col·laterals", com la desaparició de més habitatges de lloguer cap al mercat de venda, la falta d’opcions per a col·lectius que utilitzaven legítimament el lloguer per mesos (per temes mèdics, estudis...), i l’economia submergida en el mercat d’habitacions.
El Parlament va aprovar el 18 de desembre la regulació, que també inclou allargar el període de protecció d’alguns pisos socials que corrien el risc de passar al mercat lliure, així com l’ampliació dels drets de tempteig i retracte. Però els punts que afecten el fenomen de l’habitatge de temporada i d’habitacions són els que tindran un efecte més visible per a la ciutadania, tot i que l’oferta anunciada en portals immobiliaris encara no mostra canvis.
Convé recordar que des d’ara només quedaran fora de la llei d’arrendaments urbans (LAU), i per tant en el mercat de preus lliures, els contractes de lloguer de temporada per a usos recreatius, vacacionals i turístics. En aquest últim cas, hauran de comptar amb el corresponent pagament de la taxa turística, i deixar constància de la finalitat en el contracte i aportar documentació que ho provi, així com dipositar la fiança a l’Institut Català del Sòl (Incasòl). La resta dels casos, com va detallar aquest diari, hauran d’aplicar la normativa general independentment de la durada final, i el preu no podrà ser superior a l’índex marcat per la llei en els nous contractes en zones tensionades. És a dir, que tot habitatge llogat amb caràcter temporal per raons professionals, d’estudis, motius mèdics o per obres queda subjecte a partir d’ara a la norma dels lloguers d’habitatge habitual.
La regulació vol evitar la trampa que feien els operadors o propietaris que llogaven per mesos i a preus lliures habitatges a persones que en realitat hi residirien de manera permanent però no tenien cap altra alternativa habitacional al no poder accedir a un arrendament tradicional. Així ho havien denunciat reiteradament col·lectius com el Sindicat de Llogateres, impulsores del nou canvi, que posa fre a aquesta pràctica i a enllaçar contractes seguits d’aquestes característiques.
Immobles diferenciats
Tanmateix, els milers de pisos de Barcelona destinats en els dos últims anys a aquesta finalitat tenen característiques específiques que no faran fàcil el seu transvasament al mercat convencional, alerta el sector. Així, mentre que de lloguer de llarga durada abunden tant pisos reformats com sense reformar, buits o amb mobles per al lloguer, en el cas del lloguer de temporada sempre estan reformats i totalment equipats perquè es pressuposen per a un públic que arriba amb una maleta i per un temps. Tenen electrodomèstics, parament, tèxtils.... Per tot això, són més cars.
Segons Lorenzo Viñas, president del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, es tracta de propietaris que "han fet un esforç econòmic més important d’inversió", són "immobles en constant renovació, amb subministraments en alta permanent, neteja a cada canvi d’arrendatari, manteniment...", de manera que "si el preu ha de ser el mateix que en el residencial", el resultat serà que "l’amo li donarà un ús diferent". Conclou que majoritàriament procediran a vendre’ls, o els mantindran només per a la demanda vacacional.
En el mateix sentit, des de Som Habitatge afegeixen que el lloguer de temporada –generalment de gestió professional– incorpora prestació de serveis, amb uns "costos addicionals que fan inviable l’aplicació de rendes equiparables a les de l’habitatge habitual". La patronal ASVAL pronostica també que "segurament el propietari afectat optarà per vendre l’immoble".
El gerent i analista de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Óscar Gorgues, afegeix que la nova regulació "provocarà una retirada addicional d’oferta del mercat formal" i que els inversors que hagin fet una aposta per aquesta fórmula se’n desfacin i busquin "mercats alternatius".
"Era per reduir riscos"
Per la seva banda, el col·legi d’API de Barcelona lamenta que la normativa es presenti com una resposta al problema de l’habitatge, "quan no n’ataca l’origen". "Els propietaris no optaven pel lloguer de temporada per maximitzar beneficis –no té bonificació fiscal–, sinó per reduir riscos en un context d’elevada inseguretat jurídica en el lloguer habitual", afirmen fonts d’aquesta associació. Per això creuen que una part dels propietaris s’"adaptarà", mentre que l’altra retirarà els habitatges del lloguer, "fet que reduirà encara més l’oferta disponible".
En el mateix sentit es pronuncia Sergi Llagostera, de l’Associació de Propietaris de Catalunya, que apunta que el lloguer de temporada "té una finalitat diferent" i es veurà "molt perjudicat", sense ni tan sols millorar l’oferta convencional.
