Com aconseguir els bitllets de Renfe des de 7 euros: guia ràpida per no quedar-te sense plaça
Segons el 'Panell de Llars' de la CNMC: "els trens AVE continuen sent els més ben valorats i els que generen més satisfacció als usuaris"
Mariona Carol Roc
Aquest passat dijous 8 de gener Renfe va posar en marxa una campanya especial de descomptes amb bitllets des de 7 euros a Avlo i 15 euros a AVE, una promoció que es mantindrà vigent fins al 18 de gener o fins a esgotar les places disponibles.
L'oferta permetrà viatjar a partir del 8 de gener amb trens AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed i AVE Internacional.
Els bitllets promocionals apareixeran identificats com a 'superpreu' a la web i l'app de Renfe. A més, els que adquireixin la tarifa 'bàsic', tarifa més econòmica, podran millorar-la i passar a la modalitat 'elegeix' per 3 euros addicionals, cosa que permet més flexibilitat en canvis i anul·lacions (excepte en AVE Internacional).
Els membres del programa de fidelització Más Renfe podran acumular punts i beneficiar-se de l'estalvi addicional associat a aquests descomptes.
Els 'Pink Days' d'Ouigo
Un dia abans del llançament de Renfe, Ouigo va activar la seva campanya 'Pink Days', amb la que ha posat a la venda 680.000 bitllets -el 80% de la seva oferta- a preus fixos de 9, 15, 19, 25, 29 i 33 euros.
La promoció estarà disponible des del 7 fins al 14 de gener a la seva web i aplicació mòbil.
Els viatges podran fer-se entre el 12 de gener i el 25 de març de 2026 a totes les rutes on opera la companyia: Madrid, Barcelona, València, Alacant, Múrcia, Màlaga, Sevilla, Córdoba, Valladolid, Segòvia, Saragossa, Tarragona, Cuenca, Albacete i Elx.
Renfe destaca el lideratge en servei i sostenibilitat
A més de les promocions, Renfe ha subratllat la seva posició com a operador amb més cobertura del mercat, amb més de 300 serveis diaris de llarga distància i una àmplia xarxa d'horaris i destinacions.
Els trens AVE continuen sent els més ben valorats i els que generen més satisfacció als usuaris, segons el 'Panell de Llars' de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). La companyia publica mensualment els seus índexs de puntualitat i qualitat del servei a totes les seves línies, destacant el seu compromís amb la transparència.
En matèria de sostenibilitat, Renfe assegura haver reduït els últims dos anys un 13% el consum energètic unitari i un 20% la petjada de carboni, consolidant-se com l'empresa de transport de viatgers i mercaderies més eficient energèticament a Espanya.
