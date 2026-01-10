Aquests són tots els festius de Catalunya aquest 2026: ponts i caps de setmana llargs
Molts treballadors han de decidir quan gaudir de les vacances aquest any
Patricia López Avilés
Amb l'inici del 2026 i després de la fi de les vacances de Nadal, molts catalans ja tenen la mirada posada en els dies festius dels quals podran gaudir aquest any.
Planificar escapades amb antelació s'ha convertit en un hàbit cada vegada més comú, sobretot per als que busquen assegurar bons preus, destins menys massificats i temps per organitzar-ho tot amb calma.
A això se li suma la planificació laboral: els treballadors hauran de decidir en quins moments agafar les vacances, i són molts els que opten per fer-ho coincidir amb ponts i festius per esprémer al màxim els dies lliures.
Fins a quatre ponts
Altres, en canvi, s'estimen més reservar-los estratègicament per viatjar fora de temporada, evitar aglomeracions i gaudir d'una experiència més tranquil·la.
Sigui quina sigui l'estratègia, el BOE ja ha publicat el calendari laboral del 2026 per a les comunitats autònomes: en total hi haurà 16 festius a Catalunya, dels quals deu seran estatals, quatre catalans i dos exclusivament locals.
I és que aquest any es podran fer fins a quatre ponts i set caps de setmana llargs per gaudir d'un merescut descans.
La llista definitiva
Aquest és el llistat oficial dels festius a Manresa:
- 1 de gener, dijous: Cap d'Any – Estatal.
- 6 de gener, dimarts: Reis - Estatal.
- 21 de febrer, dissabte: Festa de la Llum - Manresa.
- 3 d'abril, divendres: Divendres Sant – Estatal.
- 6 d'abril, dilluns: Dilluns de Pasqua – Catalunya.
- 1 de maig, divendres: Dia del Treballador - Estatal.
- 24 de juny, dimecres: Sant Joan – Catalunya.
- 15 d'agost, dissabte: Assumpció de la Verge – Estatal.
- 31 d'agost, dilluns: Festa Major - Manresa.
- 11 de setembre, divendres: Diada de Catalunya-Catalunya.
- 12 d'octubre, dilluns: Dia de la Hispanitat – Estatal.
- 1 de novembre, diumenge: Tots els sants - Estatal.
- 6 de desembre, diumenge: Dia de la Constitució – Estatal.
- 8 de desembre, dimarts: Dia de la Immaculada Concepció- Estatal.
- 25 de desembre, divendres: Nadal - Estatal.
- 26 de desembre, dissabte: Sant Esteve – Catalunya.
Tot i això, els dos primers festius de l'any ja han transcorregut, per la qual cosa fins a Setmana Santa no hi haurà dia de descans, exceptuant els caps de setmana.
El pròxim dia no lectiu és el 3 d'abril, jornada en què se celebra el Divendres Sant i, com cau el cinquè dia de la setmana, els catalans podran gaudir de fins a quatre dies de descans, tenint en compte que dilluns, dia 6 d'abril, se celebra la Pasqua.
