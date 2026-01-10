Violència sexual
Bolaños es compromet a fer que la pederàstia no prescrigui
Sánchez i el ministre de Justícia es reuneixen amb les associacions de víctimes per estudiar les seves peticions sobre el pla de reparació acordat amb l’Església.
La llei que permet jutjar els abusos sense límit temporal porta dos anys paralitzada
Patricia Martín
Durant una hora i quart, el president del Govern, Pedro Sánchez, i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, es van reunir ahir amb les associacions de víctimes de la pederàstia. El motiu de la trobada va ser explicar, per part de l’Executiu, els detalls de l’acord de reparació rubricat dijous amb la Conferència Episcopal. Un pacte que preveu que l’Església pagarà les indemnitzacions econòmiques o de qualsevol naturalesa que sol·licitin els afectats, els casos dels quals hagin prescrit, sota la tutela del Defensor del Poble, la institució encarregada d’elaborar les propostes de reparació i dirimir en cas de conflicte entre les parts.
Les associacions de víctimes van fer una valoració "positiva" de l’acord, però van arribar a la reunió amb una llarga llista de peticions. Entre aquestes peticions, les víctimes catalanes van demanar al Govern que "desbloquegi" la llei d’imprescriptibilitat penal dels delictes de pederàstia, que va emanar del Parlament i fa "dos anys que està paralitzada perquè el Ministeri de Justícia ha prorrogat sine die els terminis d’esmenes, tant a la totalitat com a l’articulat", segons Miguel Hurtado, primer denunciant del cas d’abusos a l’abadia de Montserrat.
En la reunió, Bolaños "s’ha compromès, de manera contundent, a fer tot el que estigui a les seves mans perquè la norma tiri endavant aquesta mateixa legislatura", segons va assenyalar Hurtado al final de la trobada. D’entrada, el ministre va acceptar que el seu equip faci diverses reunions amb les víctimes i els ponents de la norma, durant les pròximes setmanes, amb l’objectiu de "desbloquejar la llei", la qual cosa, indiquen, omple "d’esperança" els impulsors de la normativa.
En altres peticions, però, no hi va haver compromisos tan clars. Per exemple, les víctimes consideren que el termini d’un any, prorrogable a un més, perquè els afectats presentin la sol·licitud de reparació davant el Ministeri de Justícia és insuficient. "Bolaños va dir que estudiaria la nostra petició d’ampliació del termini, però va insistir que amb dos anys ja n’hi ha prou, de manera que aquí hi pot haver desacord", va interpretar Hurtado, que va entregar al ministre una carta amb peticions per millorar l’acord amb l’Església, firmada també per Manuel Barbero, primer denunciant del cas Maristes.
Una altra de les peticions de les víctimes és que hi hagi un barem a l’hora d’indemnitzar, perquè l’absència d’aquest instrument pot ser "objecte de friccions" i l’únic barem fet servir fins ara en els tribunals, el dels accidents de trànsit, "no és aplicable, per raons òbvies", segons Hurtado. El Govern va contestar, de nou, que estudiarà la petició i que les indemnitzacions seran superiors a les pagades per l’Església en el seu propi pla de reparació (el pla Priva), però sense comprometre’s a fixar, de moment, un barem concret en el conveni que firmarà abans d’un mes amb l’Església i el Defensor del Poble.
Finalment, una de les peticions que sí que ha sigut acceptada, segons va dir Juan Cuatrecasas, president de l’associació Infància Robada, va ser que els familiars de les víctimes que hagin mort però, prèviament, hagin presentat denúncia als jutjats o públicament s’hagin visibilitzat com a víctimes d’abusos sexuals en l’Església, puguin acollir-se al pla de reparació.
