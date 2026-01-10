Religió
Els bisbes diuen que el Papa vol visitar Espanya aquest any
Encara no hi ha un calendari tancat i els territoris que s’estudien –Barcelona, Madrid i les Canàries– han sigut proposats pel mateix Pontífex.
Irene Savio
El vicepresident de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), José Cobo, va confirmar ahir que "el Papa vol anar a Espanya" aquest any. Ho va dir després d’una reunió a porta tancada al Vaticà entre la cúpula de la CEE i el "número tres" del Vaticà, el veneçolà Edgar Peña Parra, que hi va ser en representació del secretari d’Estat del Vaticà, Pietro Parolin.
En aquesta trobada, Madrid, Barcelona i les Canàries ha sigut els tres punts que s’han situat damunt la taula i que ara s’estudien com a possibles destinacions. "Això ha partit directament del Papa; és a dir, el Papa ha anat parlant amb cada bisbe. Ha sigut, doncs, una iniciativa personal seva", va remarcar Cobo. Quan, a més, EL PERIÓDICO li va preguntar de manera directa sobre si el Papa hauria triat Barcelona pel centè aniversari de la mort de Gaudí, Cobo va assenyalar: "Bé, i és per Barcelona; ell ha volgut anar a Barcelona".
Els preparatius estan en una etapa molt preliminar, segons va insistir a dir el també cardenal de Madrid. "Aquesta ha sigut una primera reunió [al Vaticà] per començar a pensar i plantejar el viatge, però això és un procés molt llarg d’acreditacions, peticions i també de diàleg amb el Govern i les autoritats de l’Estat", va explicar.
"És una maquinària immensa, tant administrativa com logística, que haurem d’anar preparant", va continuar Cobo. Alhora, va afegir que malgrat això ara serà presentat al Papa un primer esborrany del viatge perquè informi de les seves preferències. "Ell col·locarà les notes que consideri", va dir sobre la qüestió el cardenal madrileny. Per això, per ara, "les dates no estan tancades", va puntualitzar, i també va precisar que només després de rebre les observacions de Lleó, l’Església espanyola podrà seguir amb la preparació del viatge.
Per la via bona
Amb tot, la trobada encamina bé la possibilitat que Lleó XIV realment viatgi a Espanya i que el Vaticà ho confirmi finalment de manera oficial, tal com estableix el protocol de la Santa Seu. La raó és que reunir-se amb la Secretaria d’Estat, com va fer la cúpula de la CEE ahir, és un pas obligat en aquesta mena d’invitacions, ja que és precisament aquesta institució la que coordina la dimensió diplomàtica i organitzativa dels viatges papals.
Un altre punt és que, malgrat que en nombroses ocasions el difunt Francesc va expressar la voluntat de viatjar a Espanya, el Pontífex argentí no va arribar mai a fer aquest viatge.
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16