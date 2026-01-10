Sinistres a la llar
Els incendis domèstics van causar 21 morts en les festes de Nadal
La pobresa energètica, els aparells en mal estat i l’augment de la gent gran que viu sola disparen la mortalitat. Els morts a Espanya entre el 24 de desembre i el 6 de gener s’han duplicat en relació amb l’any anterior, que en van ser 11.
Brasers, estufes de llenya i altres calefactors estan darrere del 20% dels sinistres
Roberto Bécares
Una dona de 83 anys va morir al districte barceloní de Nou Barris l’últim dia de l’any després d’un incendi originat al sofà de casa seva. La matinada del 2 de gener, Carmen, de 90 anys, moria al costat dels seus dos fills, Carmen i Agustín, de 66 i 56, en el foc que es va desfermar a la seva vivenda de Carabanchel (Madrid). Els bombers creuen que l’incendi es va originar a la sala, on dormia la mare, pel curtcircuit d’un radiador antic o un aparell similar. Els cadàvers dels dos germans van ser trobats al bany, abraçats. Van morir per la inhalació de monòxid de carboni, com passa en el 69,3% del total de víctimes d’incendis a la llar. La matinada del 6 al 7 de gener, dues persones més, dos homes de 77 i 54 anys, van morir en l’incendi dels seus pisos de l’Hospitalet i Constantí.
I així fins a 21 persones van morir en incendis a l’interior d’habitatges a Espanya en tot just 14 dies –del 24 de desembre al 6 de gener– en el que ha sigut un Nadal dels més negres que es recorden. Una tragèdia repartida per tot el territori espanyol: Andalusia, Catalunya, Galícia, Madrid, les Canàries, Extremadura, el País Valencià i Castella-la Manxa. És gairebé el doble que en l’anterior Nadal, en què, en les mateixes dates, es van registrar 11 morts.
Segons l’últim Estudi de víctimes d’incendis a Espanya, realitzat per Fundació Mapfre i l’Associació Professional de Tècnics de Bombers, el 2024 van morir 162 persones en 19.411 sinistres que van tenir lloc en vivendes. El rècord és el 2023, quan en 19.410 incendis domèstics van morir 173 persones. Els pitjors mesos van ser desembre i febrer, en ple hivern.
"Potser aquest Nadal és el que ha registrat més morts per incendis en vivenda de la ràtio històrica", diu Carlos Touriñán, president de l’Associació Professional de Tècnics de Bombers, que confirma que aquest tipus de sinistres a l’hivern –ahir mateix va morir un altre home de 56 anys en l’incendi de casa seva a Ciempozuelos– es disparen per l’augment del fred i tenen l’origen en diferents casuístiques, començant per l’ús de dispositius per combatre el fred.
Origen elèctric
D’acord amb l’estudi esmentat, els focs es van originar principalment per problemes elèctrics (41,9%) o per aparells o sistemes productors de calor (20,4%), com els brasers o estufes de llenya. "En alguns casos s’han sobrecarregat les instal·lacions, que de vegades no han tingut el manteniment adequat, com passa amb els calefactors o les calderes estanques, i en altres casos ha sigut per distraccions", continua dient Touriñán.
Per Javier García, cap de dotació del Cos de Bombers de la Comunitat de Madrid, l’augment de sinistres va de la mà de la pobresa energètica, ja que a causa de "l’encariment de la llum s’utilitzen elements com estufes de gas catalítiques, de flama viva", i calefactors que generen monòxid de carboni que en alguns casos "no reuneixen condicions de seguretat gaire bones" i el risc potencial puja si l’estança no està prou ventilada.
"Algunes persones compren elements no certificats. Cada un busca la manera de generar escalfor a casa seva en funció del poder adquisitiu, i per desgràcia hi ha moltes persones que han de tirar d’aquests aparells", apunta García. "Hi ha molta gent que segueix amb aparells antics i no els fan els manteniments adequats; a més hi ha moltes distraccions amb les reixetes que surten a la via pública perquè surti el gas a l’exterior, estan tapades i la gent mor intoxicada pel fum", afegeix el president de l’Associació Professional de Tècnics de Bombers.
Des dels bombers de Madrid es remarca que aquest any passat ha crescut la incidència dels sinistres que s’han originat en xemeneies. "El seu ús està anant en augment i les xemeneies han d’estar mantingudes, s’han d’escurar, el tub d’evacuació de gasos ha d’estar net. Si té restes de sutge, el tub obstruït, pot sortir cremant tota la coberta si té un entramat de fusta", adverteix l’expert, que assenyala a més que els llums de Nadal, l’arbre, les espelmes i el fet que la casa estigui sempre tancada són un còctel perillós.
"Aquest hivern potser hem tingut més sortides i el cas és que cada vegada tenim incendis més potents, sortides més serioses", assenyala García sobre les actuacions dels bombers, que tenen lloc sobretot de nit. De fet, la majoria de les morts a la llar el 2024 es van produir en la franja nocturna, entre les 20.00 i les 8.00, amb 85 víctimes, davant les 78 durant el dia, de 8.00 a 20.00.
Més grans de 64 anys
Un altre dels factors que influeix en l’augment dels sinistres en habitatges és l’augment de la gent gran que viu sola. D’acord amb l’informe esmentat, el risc de morir en un incendi és gairebé cinc vegades superior entre els que viuen sols que entre els que comparteixen el seu domicili. Les persones més grans de 64 anys, de fet, tornen a ser el grup més vulnerable (45,9% dels morts).
Andalusia va registrar el 2024 el nombre més alt de víctimes mortals totals per incendis, amb 57 morts, gairebé una quarta part del total espanyol (24,4%). Les xifres del 2025 es donaran a conèixer en les pròximes setmanes.
