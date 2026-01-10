Testimonis personals
L’emotiva trobada d’una mare i el policia de Santa Coloma que va evitar el suïcidi de la seva filla: «Vaig connectar amb ella a través dels animals»
EL PERIÓDICO reuneix María Alcaraz i Alberto Usero per recordar els fets pels quals l’Ajuntament colomenc ha condecorat l’agent
VALORACIÓ |
Les policies locals de Cornellà i Santa Coloma, les més ben valorades de l’àrea de Barcelona
CONTEXT |
Els suïcidis ja són la principal causa de mort prematura en homes a Barcelona
DADES |
Els suïcidis es redueixen un 12% a Catalunya, el descens més pronunciat des de la pandèmia
Manuel Arenas
Hi ha gestos simbòlics que amaguen històries capaces de marcar vides per sempre. El 27 de novembre, el policia local de Santa Coloma de Gramenet Alberto Usero va rebre una medalla d’or al mèrit a càrrec de l’Ajuntament colomenc. El reconeixement va estar motivat per una cosa que va passar dos anys abans: l’octubre del 2023, l’agent va salvar la Judith, una noia de 18 anys acabats de complir, d’un intent de suïcidi. La mare de la noia, María Alcaraz, va ser qui li va entregar en mà la condecoració. EL PERIÓDICO reuneix ara aquesta mare i aquest policia per parlar de l’emotiu vincle que els uneix des que van passar uns fets inesborrables.
«L’Alberto sap que el portaré al meu cor de per vida», assegura Alcaraz. La mare es desfà en elogis amb l’agent, que va desincentivar l’impuls de la seva filla després d’un brot per un quadre complex de salut mental. La Judith està diagnosticada amb depressió i ansietat des dels vuit anys arran d’episodis de ‘bullying’ a l’institut. «A aquesta edat es va començar a autolesionar i així fins avui, que continua amb incidents agressius i patint per un trastorn límit de la personalitat», lamenta Alcaraz.
El 10 d’octubre del 2023, mare i filla van discutir i la noia va sortir exaltada per la porta de casa. «La meva intuïció va ser que no havia sortit de l’edifici», prossegueix Alcaraz. Tenia raó: se’n va anar cap al terrat. Al veure-la, uns veïns van trucar a la policia local de Santa Coloma. Li va tocar realitzar la intervenció a l’agent Alberto Usero.
«Va ser una intervenció que em va quedar marcada per a tota la meva carrera professional», recorda el policia. Quan va arribar al terrat, a una altura d’uns 40 metres, Usero va analitzar la situació. I va detectar que, mentre la noia parlava amb ell i un altre company que va aparèixer, estava obligada a girar-se i en aquest lapse transcorrien un parell de segons en què el perdia de vista. El temps que el policia aprofitaria per anar-s’hi acostant lentament.
«El més complex en aquests casos és trobar la tecla per poder connectar amb la persona», afirma Usero. En el cas de la Judith, aquesta tecla van ser els animals. «Vaig començar preguntant-li què li agradava i al principi tot era negatiu. Però la conversa va canviar quan ella va esmentar que tenia un gat. Al comentar-li que jo també tenia animals i a l’ensenyar-li fotos, vaig identificar aquesta connexió. Li vaig preguntar si volia que els hi ensenyés i ella em va dir que sí. Aleshores jo vaig ser una mica viu, vaig fer com que em queia el mòbil i vaig poder avançar quatre metres fins a pujar a un muret elevat a la mateixa altura que on ella era», rememora Usero.
Mentre María Alcaraz s’havia desmaiat, la resta de l’operació policial es va concentrar en els quinze minuts que l’Alberto i la Judith van conversar. Un quart d’hora en què el policia va arribar a témer seriosament per la vida de la noia: «Hi va haver un moment en què ella va mirar cap avall i vaig percebre alguna cosa en la seva comunicació no verbal que no em va agradar. Va ser llavors que vaig haver de prendre la decisió més difícil de la meva carrera professional».
«Em van dir que deixés d’abraçar-la, que ja la teníem»
Quan va percebre una cosa estranya en la mirada de la Judith, Usero es va abalançar sobre ella i la va abraçar molt fort. «Recordo agafar-la, abraçar-la fort i tirar cap enrere. Un bomber i un caporal també em van agafar a mi alhora». Després de la seva decisió, l’Alberto només recorda quedar-se allí «agafant la Judith molt fort perquè l’adrenalina en aquell moment està al 300%». «Els companys bombers em van haver de dir que la deixés d’abraçar, que ja la teníem», evoca el policia.
Una vegada va passar el pitjor, la Judith va demanar a l’Alberto que l’acompanyés a l’Hospital de Can Ruti, a Badalona. «Al sortir d’allí recordo com em vaig desinflar, com si hagués fet tres maratons: la intervenció m’havia deixat exhaust». Des d’aleshores, «tot i que no ho vulgui, és una operació que em ve al cap cada setmana un parell de vegades, segur», admet l’agent de Santa Coloma.
La María, la mare de la Judith, qualifica de «crucial» l’acció de la policia local de Santa Coloma –juntament amb la de Cornellà de Llobregat, la més ben valorada per la ciutadania a l’àrea de Barcelona– en el seguiment de la seva filla. «Quan l’Ajuntament em va trucar, vaig dir: ‘¿Com m’he de negar a entregar-li una medalla per salvar la meva filla?’ Per descomptat que sí: va ser superbonic», explica Alcaraz. No obstant, la tutora de la Judith es mostra preocupada per l’evolució de la noia.
«Des del cas de l’Alberto, en dues ocasions ha intentat autolesionar-se. Va arribar a ingressar a Torribera. En aquests dos últims anys també m’ha intentat agredir a mi. Està anant al psicòleg i al psiquiatre, però tot va molt lent», sent Alcaraz, que afirma dolguda haver estat «molt sola en tot això, amb l’únic suport d’una veïna».
«El més important és poder veure la María i la Judith juntes», rubrica Alberto. L’aspecte professional, diu el policia, «es dona per descomptat». «Però l’important és el personal: ens omple poder aportar un raig de llum a algú en moments de foscor», conclou.
Línia d’atenció a la conducta suïcida
El Ministeri de Sanitat ofereix a la ciutadania la línia 024, un servei d’atenció telefònica per a persones amb pensaments, ideacions o risc de conducta suïcida, així com per als seus familiars i pròxims. Aquest servei és confidencial, gratuït i està disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Dues carreteres tallades i quatre més afectades per la neu, aquest divendres
- Un foc afecta de matinada un restaurant del passeig de la Indústria de Berga