Medi ambient
Espanya, a la vicepresidència d’Irena arran de marxar els Estats Units
Valentina Raffio
Espanya assumirà diumenge la vicepresidència de l’Agència Internacional d’Energies Renovables (Irena), una de les entitats climàtiques internacionals de les quals Trump ha ordenat la sortida dels Estats Units. Segons va anunciar ahir la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, Espanya no només assumirà el lideratge d’aquest organisme sinó que, a més, augmentarà la seva aportació econòmica per accelerar el desplegament d’energies renovables arreu del món.
La decisió es farà oficial diumenge vinent, en la reunió anual en la qual es designen els països que portaran a terme les tasques de coordinació i promoció de l’entitat, quan la vicepresidència del grup serà assignada a una delegació que en- capçalarà el secretari d’Estat d’Energia, Joan Groizard.
Irena és una organització intergovernamental que agrupa més de 160 països i promou la seva transició cap a un futur energètic sostenible mitjançant la promoció i el desplegament d’energies renovables, com la solar, l’eòlica i la hidroelèctrica. Aquesta entitat actua com a plataforma global per a la cooperació internacional alhora que proporciona assessorament tècnic, anàlisi de dades, eines i recursos per facilitar el desenvolupament sostenible, la seguretat energètica, l’accés a l’energia i la reducció d’emissions de carboni.
