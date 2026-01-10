Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tribunals

El Govern denuncia l’assetjament dels negacionistes als meteoròlegs

La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, lamenta l’auge del fenomen a les xarxes socials i reclama més eines per protegir els que comuniquen sobre el canvi climàtic.

La vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen. | RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

Valentina Raffio

Barcelona

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, va anunciar ahir que el Govern enviarà una carta a la Fiscalia de Delictes d’Odi denunciant les campanyes d’assetjament dels negacionistes a meteoròlegs i divulgadors climàtics. El fenomen, va explicar, ha anat agafant força en els últims anys i ha derivat en situacions tan extremes com el llançament d’una allau de missatges d’odi, insults i fins i tot amenaces de mort cap a aquells comunicadors que parlen de canvi climàtic a les xarxes socials. Un dels casos més sonats, segons va recalcar Aagesen, és el de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), els portaveus de la qual van rebre milers de missatges d’odi i amenaces per parlar sobre fenòmens com ara la dana de València.

Segons va explicar Aagesen, l’objectiu d’aquesta carta és que la Fiscalia de Delictes d’Odi tingui constància d’aquest fenomen que, segons denuncien diversos informes acadèmics, està en auge i afecta cada vegada més divulgadors dedicats a temes de canvi climàtic. "Es tracta d’un tipus d’atacs que es dirigeixen contra persones particulars, institucions i organismes dedicats a la divulgació del canvi climàtic i que, en molts casos, reflecteixen missatges d’odi. Hem parlat amb molts dels afectats i ens han dit que gairebé no hi ha eines per actuar davant d’això i que, per tant, se senten indefensos", va explicar la ministra. En aquest sentit, també va aclarir que la seva intenció és "deixar constància" d’aquesta situació davant els tribunals i que, entre altres coses, consti en la memòria anual de la fiscalia en la qual es recullen noves circumstàncies que podrien incórrer en delicte.

Informes acadèmics

Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, la carta que el Govern té previst enviar a la fiscalia inclou diverses referències a articles acadèmics en què s’ha analitzat en profunditat l’auge d’aquest fenomen a Espanya. Entre aquests, destaca un informe de 124 pàgines de la plataforma Ecodes en què s’analitza "la desinformació, el negacionisme i els discursos d’odi a la xarxa social X", un estudi de la Universitat de Salamanca sobre "discursos d’odi, anticlimatisme i desinformació climàtica en xarxes socials" i un altre informe de les universitats de La Rioja, Valladolid i Cadis sobre "els discursos d’odi envers l’Agència Estatal de Meteorologia". També s’inclou un informe elaborat per la plataforma de verificació Maldita.

Aquests estudis denuncien a l’uníson l’existència de dinàmiques d’assetjament de grups negacionistes cap a meteoròlegs, divulgadors i periodistes especialitzats en canvi climàtic. Sobretot en xarxes socials com TikTok i X, on els informes constaten que gairebé la meitat de la informació publicada sobre canvi climàtic conté missatges negacionistes. Els estudis afirmen que en molts casos els insults no fan referència al contingut discutit sinó que se centren a atacar l’emissor del missatge en aspectes personals. "També detectem una quantitat considerable de discurs d’odi a través de comentaris despectius i insults, cosa que indica una tendència generalitzada d’antiintel·lectualisme i escepticisme cap a l’experiència científica", resumeix un dels treballs.

