Emergència habitacional

El Govern impulsarà 260 pisos a tres solars de Sant Adrià

Paneque escull el barri de la Mina per presentar el concurs per construir gairebé 2.000 vivendes de lloguer assequible en 23 municipis.

La consellera Sílvia Paneque i l’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, en un solar on s’aixecaran vivendes. | CONSELLERIA DE TERRITORI

Gerardo Santos

Sant Adrià de Besòs

El Govern va escollir el barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs per presentar el primer concurs de sòl públic per a la construcció i gestió de 1.940 vivendes de lloguer assequible. Així ho va anunciar ahir la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, al municipi: "Fem aquesta presentació a Sant Adrià perquè ha sigut un dels municipis que ha apostat d’una manera més clara en la reserva de solars". Va acompanyar a Paneque el director general d’Habitatge, Jordi Mas, i l’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, que va agrair a la titular de vivenda haver escollit la ciutat per a la presentació del concurs: "El barri ho valora de forma molt positiva, tenim un gran potencial i perspectiva de creixement".

El concurs s’organitza en quatre agrupacions territorials (àrea metropolitana; Camp de Tarragona i Penedès; comarques gironines i Vallès Oriental, i Catalunya Central), i cadascuna d’aquestes contempla entre 400 i 500 vivendes de diferents dimensions, capacitats i preus repartides en 23 municipis diferents.

En total, es mobilitzaran 37 solars municipals. "Mai com ara s’havia posat a disposició tant sòl públic per construir vivenda pública de lloguer assequible, que tant es necessita a Catalunya", va declarar Paneque. El pla a Sant Adrià queda englobat en la primera de les agrupacions esmentades, relativa als municipis de l’àrea metropolitana –"la més tensada", va assenyalar la consellera–, que sumaran un 39,7% del total de pisos previstos. Seran 771 vivendes públiques, de les quals unes 260 corresponen a Sant Adrià, que s’aixecaran a tres grans solars adjacents a la rambla de La Mina; descampats que ara fan d’aparcament.

A més, en el cas de Sant Adrià, més enllà dels aproximadament 260 pisos, l’Ajuntament ja va aportar també un altre solar perquè el Govern aixequi vivendes, també al barri de La Mina, però fora del concurs licitat ahir. El quart descampat es troba a prop del campus universitari, i està previst dedicar-lo a vivenda dotacional per a joves.

"Política innovadora"

El mecanisme escollit per a la construcció dels pisos significa "una política absolutament innovadora", va insistir Paneque. Consisteix en la mobilització de solars de titularitat municipal a través de concessions o drets de superfície a 75 anys. La licitació es va publicar ahir i queda emmarcada en el pla de la Generalitat, anunciat pel president Salvador Illa, a finals del 2024 per a la construcció de 50.000 pisos socials. Les gairebé 2.000 vivendes formaran part d’un parc que serà sempre públic, ja que una vegada finalitzi la concessió els edificis revertiran a l’Administració.

