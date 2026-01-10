Emergència habitacional
El Govern impulsarà 260 pisos a tres solars de Sant Adrià
Paneque escull el barri de la Mina per presentar el concurs per construir gairebé 2.000 vivendes de lloguer assequible en 23 municipis.
Gerardo Santos
El Govern va escollir el barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs per presentar el primer concurs de sòl públic per a la construcció i gestió de 1.940 vivendes de lloguer assequible. Així ho va anunciar ahir la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, al municipi: "Fem aquesta presentació a Sant Adrià perquè ha sigut un dels municipis que ha apostat d’una manera més clara en la reserva de solars". Va acompanyar a Paneque el director general d’Habitatge, Jordi Mas, i l’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, que va agrair a la titular de vivenda haver escollit la ciutat per a la presentació del concurs: "El barri ho valora de forma molt positiva, tenim un gran potencial i perspectiva de creixement".
El concurs s’organitza en quatre agrupacions territorials (àrea metropolitana; Camp de Tarragona i Penedès; comarques gironines i Vallès Oriental, i Catalunya Central), i cadascuna d’aquestes contempla entre 400 i 500 vivendes de diferents dimensions, capacitats i preus repartides en 23 municipis diferents.
En total, es mobilitzaran 37 solars municipals. "Mai com ara s’havia posat a disposició tant sòl públic per construir vivenda pública de lloguer assequible, que tant es necessita a Catalunya", va declarar Paneque. El pla a Sant Adrià queda englobat en la primera de les agrupacions esmentades, relativa als municipis de l’àrea metropolitana –"la més tensada", va assenyalar la consellera–, que sumaran un 39,7% del total de pisos previstos. Seran 771 vivendes públiques, de les quals unes 260 corresponen a Sant Adrià, que s’aixecaran a tres grans solars adjacents a la rambla de La Mina; descampats que ara fan d’aparcament.
A més, en el cas de Sant Adrià, més enllà dels aproximadament 260 pisos, l’Ajuntament ja va aportar també un altre solar perquè el Govern aixequi vivendes, també al barri de La Mina, però fora del concurs licitat ahir. El quart descampat es troba a prop del campus universitari, i està previst dedicar-lo a vivenda dotacional per a joves.
"Política innovadora"
El mecanisme escollit per a la construcció dels pisos significa "una política absolutament innovadora", va insistir Paneque. Consisteix en la mobilització de solars de titularitat municipal a través de concessions o drets de superfície a 75 anys. La licitació es va publicar ahir i queda emmarcada en el pla de la Generalitat, anunciat pel president Salvador Illa, a finals del 2024 per a la construcció de 50.000 pisos socials. Les gairebé 2.000 vivendes formaran part d’un parc que serà sempre públic, ja que una vegada finalitzi la concessió els edificis revertiran a l’Administració.
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16