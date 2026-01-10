Acord institucional
L’Acadèmia del Cinema Català es traslladarà a la finca Muñoz Ramonet
La nova "casa del cine català", entre Muntaner, Avenir i Marià Cubí, obrirà a finals del 2027 després d’un any d’obres que costaran prop de tres milions.
Ignasi Fortuny
L’Acadèmia del Cinema Català tindrà a la fi seu pròpia a Barcelona. I serà ni més ni menys que a la majestuosa finca Muñoz Ramonet, concretament a la Torre Avenir, un edifici que forma part d’aquest conjunt patrimonial (de titularitat municipal) obra de l’arquitecte Enric Sagnier flanquejat pels carrers de Muntaner, Avenir i Marià Cubí. L’Acadèmia, que fins ara estava ubicada a la seu barcelonina de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), s’emancipa així per la seva majoria d’edat (18 anys des de la seva fundació) gràcies a un acord al qual es va arribar en un tres i no res, segons van destacar tots els implicats, entre l’Ajuntament de Barcelona, la Conselleria de Cultura i la Fundació Muñoz Ramonet. "I l’Acadèmia va trigar dècimes de segon en respondre que sí a la proposta", va indicar l’alcalde barceloní, Jaume Collboni, en la presentació ahir al matí de la que serà la nova "casa del cine català" junt amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i Judith Colell, presidenta de l’Acadèmia. "Som una acadèmia sense un Estat darrere, i ens faltava una cosa que la resta d’acadèmies europees sí que tenien [una seu], per això estem tan contents", va celebrar la cineasta.
Quatre plantes
La nova seu de l’Acadèmia serà rehabilitada i es preveu que les obres, que han de començar al setembre, s’allarguin un any perquè a finals del 2027 es pugui inaugurar. A saber, una reforma de quatre plantes, amb una planta baixa en la qual es reservarà espai per a altres entitats culturals, i que també tindrà una zona de bar, un petit auditori i un conjunt de serveis que aniran més enllà de la casa del cine català, segons va detallar Collboni. La posada a punt de la nova seu de l’Acadèmia, que s’instal·larà a la Torre Avenir en règim de cessió d’espais, costarà uns 2,8 milions que es repartiran entre les tres institucions.
