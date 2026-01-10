Creació
L’Agència Catalana del Patrimoni gestionarà la Casa Gomis
David Morán
Entre tot el soroll per Sixena i l’anunci del tancament parcial per obres a partir del 2027, van passar una mica desapercebudes unes declaracions de Pepe Serra en les quals reconeixia que la Casa Gomis, comprada pel Ministeri de Cultura i cedida al MNAC poc després, no es gestionaria des del museu barceloní. "L’arquitectura també estarà en el nostre discurs i de ben segur que la Casa Gomis apareix en el relat, en parlarem molt, però no la gestionarà el MNAC", va dir Serra el mes de desembre passat en una entrevista amb EL PERIÓDICO.
Faltava saber qui es faria càrrec finalment d’una de les joies del racionalisme del segle XX, incògnita que es va aclarir ahir: finalment serà l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat l’entitat que s’ocupi de l’obra mestra d’Antonio Bonet Castellana, edifici singular que el Ministeri de Cultura va comprar fa just un any per 7,2 milions d’euros. Així ho va confirmar en declaracions a Catalunya Ràdio el director de l’agència, Quim Borràs, que va explicar que el canvi en la gestió es va decidir en les últimes setmanes per raons "operatives". "Es va dir el MNAC pensant en l’ampliació i pel seu programa d’art contemporani. Però és més operatiu que se n’ocupi l’agència, perquè ja té unitats que s’encarreguen de monuments com Empúries o el castell de Cardona", va afegir Borràs.
Sense data d’inauguració
El maig del 2025 es va anunciar que la vivenda es convertiria en casa museu gestionada pel MNAC i que obriria les portes a principis del 2026, coincidint amb la inauguració, el 12 de febrer vinent, de Barcelona Capital Mundial de l’Arquitectura de la Unesco. Descartat el primer anunci, tampoc el segon està massa clar: encara no hi ha una data d’inauguració sobre la taula i difícilment es podrà obrir al públic durant el mes de febrer.
