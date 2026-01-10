Només una de cada quatre llars té detectors de fum
La instal·lació obligatòria del dispositiu a les cases, accessible per 15 euros, podria regular-se per llei aquest any, seguint l’exemple de França i Alemanya.
Roberto Bécares
La sobrecàrrega elèctrica, el mal estat dels aparells o l’augment de persones grans que viuen soles són al darrere dels incendis en habitatges, que en els últims anys estan arribant a xifres de rècord: el 2024 hi va haver 162 morts en 19.411 casos, la segona xifra amb més sinistres mortals després del 2023, quan n’hi va haver 173. Les xifres definitives del 2025 es coneixeran pròximament.
La principal causa de morts en incendis continua sent la intoxicació per fum o gasos tòxics, provocant gairebé el 70% del total de víctimes, és per això que els experts remarquen la importància d’identificar i reaccionar davant el foc des de les primeres fases i per a això és "fonamental" un detector de fum, que es pot comprar des de 15 euros. Un aparell que en països com la veïna França, on és obligatori, és omnipresent als habitatges.
"Si mires les estadístiques la major part dels incendis són a les nits i evolucionen molt ràpidament. Els detectors no són gaire cars i amb l’avís et dona temps a sortir de casa i si ja no pots tanques l’habitació on et trobis abans que es propagui el fum. El que et matarà és inhalar els gasos i el fum, i un detector et pot salvar la vida", explica Javier García, cap de la dotació del Cos de Bombers de la Comunitat de Madrid.
El cert és que, com contempla l’últim Estudi de víctimes d’incendis a Espanya, elaborat per l’Associació Professional de Tècnics de Bomber i la Fundació Mapfre, només una de cada quatre llars a Espanya disposa actualment d’un detector de fum.
Bretxa generacional
Segons l’estudi, aquests dispositius són més freqüents en llars de persones joves (un de cada tres) que en les de persones grans (menys d’un de cada cinc), cosa que evidencia una bretxa generacional en la prevenció.
Les famílies amb més ingressos i amb estudis superiors són les més protegides, mentre que les llars amb menys recursos estan més exposades. A nivell autonòmic, Andalusia (34%), Navarra (29%) i Astúries (28%) lideren la instal·lació, davant les Balears (11%) i La Rioja (13%), que presenten els nivells més baixos.
Un altre dispositiu fonamental en la lluita contra els incendis, especialment en edificis com per exemple les residències, són els ruixadors, uns dispositius que extingeixen el foc de manera automàtica, però els experts incideixen en prioritzar l’ús del detector, que ajuntaments com el de Valladolid ja obliguen des del març passat a col·locar a les cases de nova construcció.
"La nostra recomanació sempre és instal·lar-lo. Com que emet una intensitat de so enorme quan estàs adormit, et pots despertar i pots sortir de casa", precisa Carlos Touriñán, president de l’Associació Professional de Tècnics de Bomber, que recomana que si l’incendi s’origina a sota de la vivenda ens hi quedem a dins, amb les portes tancades i tovalloles humides a terra. "En aquest cas la possibilitat de salvar-se és molt més gran que sortint de casa", aprecia.
A Espanya, el 2026 podria ser l’any en què haver d’instal·lar detectors de fum als habitatges passi a ser obligatori. Després que els experts reclamessin l’obligatorietat dels detectors a Espanya, seguint l’exemple de països del seu entorn com França, el Regne Unit o Alemanya, el 2022 es va crear una comissió de treball liderada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per estudiar-ne la implantació. El novembre passat es va fer un primer pas ja formal per incorporar la instal·lació de detectors de fum de manera obligatòria en habitatges de nova construcció, a l’incloure’s la mesura en el nou Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), que està en ple període d’al·legacions i que entraria en vigor al llarg d’aquest 2026.
A part de l’ús dels detectors, des de Mapfre i l’Associació de Professionals de Bombers recomanen com a mesura de prevenció en els mesos d’hivern evitar les sobrecàrregues elèctriques, especialment per l’augment de dispositius connectats a les llars. Així mateix, convé extremar la precaució amb estufes de llenya, brasers i materials que faciliten la propagació del foc.
