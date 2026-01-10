Centre comercial
El nou Triangle s’endarrereix i la propietat planteja canvis
La galeria manté tancats els pisos superiors i bona part de la planta baixa. L’amo de l’edifici es planteja dividir el gran basar previst i Mediamarkt no obrirà fins a finals d’any o inicis del 2027.
El centre prescindirà de les oficines i s’estudia habilitar un aparcament al soterrani
Jordi Ribalaygue
Mig any després del tancament de la botiga de FNAC a la plaça Catalunya per traslladar-se a la Rambla, el centre comercial d’El Triangle segueix amb el gruix de les seves instal·lacions tancades al públic al cor de Barcelona. L’entrada al costat de la cafeteria Zurich es manté oberta, però les escales que connectaven amb les plantes superiors s’han tapiat, i l’accés que hi ha al xamfrà del carrer de Bergara només el creuen els operaris que entren i surten del recinte, que s’intueix desmantellat des de fora. A part dels locals amb porta a peu de carrer, l’interior de les galeries només dona pas ara a la perfumeria Sephora i l’hamburgueseria Five Guys.
L’operació per fer un viratge als cèntrics grans magatzems i adscriure’ls a una nova especialitat aliena a llibres, discos i altres articles culturals continua pendent de materialitzar-se després de forjar-se a finals del 2023. Llavors, l’Ajuntament va aprovar la proposta presentada per l’amo de l’edifici, el fons immobiliari alemany Deka, per sotmetre el centre a la seva reestructuració més important des que va obrir fa tres dècades. La idea passava per armar una gran basar que renovés l’oferta i substituís FNAC, aglutinant 8.320 metres quadrats al fusionar fins a nou locals i acaparar gairebé dos terços de la superfície comercial de l’immoble.
No obstant, el propòsit original no ha quallat tal com es va pensar. A més, el desenvolupament de les obres per adaptar l’interior de l’immoble queda condicionat al fet que els canvis plantejats recentment per la propietat superin els últims requisits. El consistori ha atorgat una llicència d’obres majors per substituir les claraboies de la tercera planta i va rebre sol·licitud per dos permisos més al desembre, mitjançant comunicats de reformes interiors. La llicència comercial del centre depèn de la Generalitat i també s’hauran de cursar autoritzacions dels locals que canviïn d’activitat.
Les circumstàncies s’interposen en l’obertura de la botiga de Mediamarkt, que es convertirà en el nou inquilí principal d’El Triangle. D’entrada es pronosticava que el negoci de productes electrònics obrís l’estiu que ve, com es va anunciar fa sis mesos. No obstant, la companyia respon que ara estima que l’obertura sigui "a finals del 2026 o la primera part del 2027". Remarca que la seva intenció d’instal·lar-se a la plaça Catalunya "segueix endavant" i que ja es treballa per adaptar l’espai, a la qual cosa afegeix que l’adequació comporta certa "complexitat" i es requereixen "obres majors i menors".
Ara es tramita que la macrobotiga que es concebia a El Triangle es divideixi en tres comerços. A part, s’estrenyerà un altre local, els vestíbuls desapareixeran per expandir la zona comercial fins a l’entrada i es reorganitzaran recorreguts i accessos, sense engrandir l’edifici. El centre prescindirà de les oficines de què disposa i, al mateix temps, s’estudia habilitar part d’una planta subterrània com a aparcament.
Les quatre botigues que la correcció prefigura sumaran juntes 952 metres quadrats menys dedicats a exposició i venda que en la versió primigènia del pla. Deka pressuposta que la reforma interior d’El Triangle li costarà sis milions d’euros. Al seu torn, calcula que pot ingressar entre 2,73 milions i 4,30 milions d’euros a l’any llogant els dos establiments de més format. Per la seva banda, Mediamarkt inverteix 7,5 milions a muntar i equipar el seu establiment.
Acord frustrat
El més gran dels locals es reserva a la cadena d’articles de tecnologia. Abastarà 5.370 metres quadrats oberts als clients, el 50,9% del sòl comercial d’El Triangle. Suma 816 metres quadrats més que l’antic FNAC, tot i que la proporció sobre l’espai de venda del centre serà similar. Al seu torn, Mediamarkt disposarà de 2.118 metres quadrats menys que els previstos per al basar que s’augurava el 2023.
Mediamarkt no va ser la primera opció que va portar la propietat d’El Triangle a replantejar-se el centre comercial, cosa que va derivar en la mudança de FNAC a menys de 100 metres de la seva anterior ubicació. La documentació que Deka va aportar a l’Ajuntament per revisar el projecte explicita que va reformular el negoci fa poc més de dos anys amb "l’objectiu d’adaptar els establiments a una empresa concreta que finalment no es va implantar". La companyia "havia manifestat la voluntat d’implantar-se com la nova firma de bandera d’El Triangle" i "havia motivat la proposta de remodelació", reconeix l’amo en un informe.
"No obstant, la implantació d’aquesta empresa finalment no es va materialitzar", afegeix, per la qual cosa indica que el pla que el consistori va ratificar "no s’ha arribat a executar". Al frustrar-se l’acord amb l’operador que va mostrar interès, El Triangle ha mantingut "la seva configuració anterior, sense que es concretessin les transformacions físiques i funcionals previstes per adaptar-se a aquella marca específica". La propietària i l’empresa gestora del centre, CBRE, no concreten quina és la marca que es va desdir i va rebutjar establir-se a la plaça Catalunya. Al desistir aquesta firma, "es va fer patent la necessitat de replantejar el model", afirma Deka a la seva sol·licitud per revisar el projecte.
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16